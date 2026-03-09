Rangpanchami 2026: उज्जैनमध्ये मुख्यमंत्र्यांचा 'योद्धा' अवतार! रंगपंचमीमध्ये चालवली शस्त्रे; महाकालच्या नगरीची काय आहे परंपरा ?

बाबा महाकालची नगरी उज्जैनमध्ये रंगपंचमीचा उत्साह शिगेला पोहोचला असून, राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एका वेगळ्याच रूपात पाहायला मिळाले. आपल्या जन्मभूमीत परतलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी केवळ रंग खेळले नाहीत, तर अखाड्याच्या शस्त्रांनी कसब दाखवत आपल्या 'योद्धा' अवताराने सर्वांना थक्क केले..रविवारी उज्जैनच्या रस्त्यांवर निघालेल्या पारंपरिक 'गेर' मध्ये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सामील झाले होते. विशेष म्हणजे, एका राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून नाही तर एका सामान्य नागरिकाप्रमाणे ते जनतेत मिसळले..अखाड्यात शस्त्र चालवून दाखवले कसबमहाकालेश्वर मंदिरापासून निघालेल्या या भव्य मिरवणुकीत मुख्यमंत्र्यांनी प्रथम ध्वजपूजन केले. मिरवणूक जेव्हा अखाड्याच्या जवळ पोहोचली, तेव्हा त्यांनी शस्त्रांची पूजा केली. एवढ्यावरच न थांबता, त्यांनी स्वतः हातात शस्त्र घेऊन ते चालवून दाखवले. मुख्यमंत्र्यांचे हे शौर्य पाहून उपस्थित जनसमुदायाने 'जय महाकाल'च्या जयघोषाने परिसर दणाणून सोडला..जनतेसोबत उडवला गुलालडॉ. मोहन यादव यांनी उज्जैनच्या गल्लीबोळांत फिरून लोकांशी संवाद साधला. जनतेने त्यांच्यावर रंगांची उधळण केली आणि मुख्यमंत्र्यांनीही सर्वांना प्रेमाने रंग लावला. "सण हे आपल्यातील अंतर कमी करतात आणि सामाजिक समरसता वाढवतात," असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले..महाकाल मंदिरात भस्म आरती आणि कडक सुरक्षारंगपंचमीच्या पहाटे ४ वाजता बाबा महाकालची भस्म आरती झाली. यावेळी देवाला केसरयुक्त जल आणि हर्बल गुलाल अर्पण करण्यात आला. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या आगीच्या घटनेनंतर प्रशासनाने सुरक्षेचे कडक नियम लागू केले होते. भाविकांना स्वतःसोबत मंदिरात रंग नेण्यास पूर्णपणे बंदी होती. केवळ पुजाऱ्यांमार्फत देवाला ५०० ग्रॅम गुलाल आणि केसर जल अर्पण करण्याची व्यवस्था करण्यात आली..संस्कृती जपण्याचा संकल्पमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हे सातत्याने मध्य प्रदेशच्या लोकसंस्कृतीला आणि परंपरांना प्रोत्साहन देत आहेत. भोपाळमधील मुख्यमंत्री निवासावर ब्रजच्या धर्तीवर झालेली होळी असो किंवा उज्जैनची ही गेर, राज्याची ओळख आपल्या संस्कृतीतच आहे, हाच संदेश ते यातून देत आहेत. उज्जैनमध्ये रंगपंचमीचा हा सोहळा आणि मुख्यमंत्र्यांचा शस्त्र सराव सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेचा विषय ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.