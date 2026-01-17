देश

Tiger Safari: अवघ्या २५०० रुपयांत करा 'टायगर सफारी! चित्रकूटच्या जंगलातील एक रोमांचक प्रवास, वाचा Trip Plan!

Ranipur Tiger Reserve : अवघ्या २५०० रुपयांत राणीपूर टायगर रिझर्व्हमध्ये अनुभवा वाघांचा थरार! चित्रकूटमधील या निसर्गरम्य जंगलात वाघ, बिबट्या आणि अस्वलांच्या दर्शनासाठी असा करा बजेट ट्रिप प्लॅन.
How to Reach: Transport Guide to Chitrakoot

How to Reach: Transport Guide to Chitrakoot

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशातील चौथा व्याघ्र प्रकल्प म्हणून 'राणीपूर टायगर रिझर्व्ह' गेल्याच वर्षी पर्यटकांसाठी खुला करण्यात आला होता. वाघ, बिबट्या, अस्वल आणि हरणांच्या दर्शनासाठी येथे पर्यटकांची मोठी गर्दी होत आहे. राज्याचे चौथे व्याघ्र प्रकल्प म्हणून ओळखले जाणारे हे जंगल, विंध्य पर्वतरांगांच्या कुशीत वसलेले असून आपल्या जैवविविधतेसाठी आणि शांततेसाठी प्रसिद्ध आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Travel
tiger
wildlife department
Safari
Tourism

Related Stories

No stories found.