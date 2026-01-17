Tiger Safari: अवघ्या २५०० रुपयांत करा 'टायगर सफारी! चित्रकूटच्या जंगलातील एक रोमांचक प्रवास, वाचा Trip Plan!

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशातील चौथा व्याघ्र प्रकल्प म्हणून 'राणीपूर टायगर रिझर्व्ह' गेल्याच वर्षी पर्यटकांसाठी खुला करण्यात आला होता. वाघ, बिबट्या, अस्वल आणि हरणांच्या दर्शनासाठी येथे पर्यटकांची मोठी गर्दी होत आहे. राज्याचे चौथे व्याघ्र प्रकल्प म्हणून ओळखले जाणारे हे जंगल, विंध्य पर्वतरांगांच्या कुशीत वसलेले असून आपल्या जैवविविधतेसाठी आणि शांततेसाठी प्रसिद्ध आहे..प्रवासाचे नियोजन आणि खर्चराणीपूर टायगर रिझर्व्हला भेट देण्यासाठी मानिकपूर हे मुख्य केंद्र आहे. मानिकपूर रेल्वे स्थानकापासून सुमारे ३० किलोमीटरचा प्रवास करताना तुम्हाला बुंदेलखंडचे ग्रामीण जीवन आणि निसर्गरम्य रस्ते पाहायला मिळतात. मारकुंडी ग्रामपंचायतीजवळ असलेले भव्य प्रवेशद्वार हे तुमच्या जंगल सफारीचे मुख्य केंद्र आहे. येथूनच खऱ्या अर्थाने थरार सुरू होतो.प्रवेश शुल्क: प्रति व्यक्ती १०० रुपये..Premium|Dessert cafe business : डिझर्ट व्यवसायाला सुरुवात करताना....जिप्सी सफारी:जंगलाच्या गाभ्यात शिरण्यासाठी वन विभागाने जिप्सी सफारीची सोय केली आहे. सुमारे २५०० रुपयांत मिळणारी ही सफारी तुम्हाला घनदाट सागाच्या आणि बांबूच्या जंगलातून घेऊन जाते. कच्च्या रस्त्यावरून धावणारी जिप्सी, पक्षांचा किलबिलाट आणि पालापाचोळ्याचा होणारा आवाज यामुळे वातावरणात एक वेगळीच उत्सुकता निर्माण होते..राहण्याची सोय: जर तुम्हाला रात्रीच्या वेळी जंगलाचा अनुभव घ्यायचा असेल, तर वन विभागाने येथे ३००० रुपये प्रति दिवस या दराने सुंदर कॉटेजेस उभारले आहेत. रात्रीच्या वेळी जंगलातून येणारे प्राण्यांचे आवाज आणि चांदण्यांच्या प्रकाशात न्हालेले जंगल अनुभवणे ही एक अविस्मरणीय गोष्ट आहे..कसे पोहोचायचे? (प्रवास मार्ग)१. रेल्वेने: सर्वात जवळचे रेल्वे स्टेशन मानिकपूर आहे. स्टेशनवरून टायगर रिझर्व्हचे अंतर सुमारे ३० किलोमीटर आहे. तिथून तुम्ही रिक्षा किंवा खाजगी कारने मारकुंडीला पोहोचू शकता.२. बसने: जर तुम्ही बसने येत असाल, तर चित्रकूट धाम कर्वी बसस्थानकावर उतरावे लागेल. बसस्थानकापासून टायगर रिझर्व्ह सुमारे ६५ किलोमीटर अंतरावर आहे..जंगलात काय पाहायला मिळेल?सफारी दरम्यान तुम्हाला निसर्गरम्य जंगलासोबतच बिबट्या, अस्वल, चितळ, हरण आणि विविध प्रकारचे दुर्मिळ पक्षी पाहता येतील. नशिबाची साथ असेल तर वाघाचे दर्शनही घडू शकते. या भागाचे रेंजर नदीम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पर्यटकांच्या सुविधेसाठी आणि सुरक्षेसाठी वन विभागाने चोख व्यवस्था केली आहे..पर्यटकांच्या माहितीसाठी महत्वाचे:सकाळी आणि संध्याकाळी सफारीच्या ठराविक वेळा असतात, त्यामुळे लवकर पोहोचणे फायद्याचे ठरते. प्रवेशद्वारावरच तिकीट खिडकीवरून तुम्ही सफारी आणि प्रवेशाची तिकिटे घेऊ शकता.राणीपूर टायगर रिझर्व्ह हे केवळ पर्यटन स्थळ नसून निसर्गाच्या अगदी जवळ जाण्याची एक संधी आहे. बुंदेलखंडच्या या अनोख्या जंगलाला एकदा नक्की भेट द्या!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.