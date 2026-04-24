Rapti Eco Park: जिथे होता कचऱ्याचा डोंगर, तिथे आता बोटिंग आणि पिकनिक! पाहा का स्पेशल आहे 'वेस्ट टू वंडर' राप्ती इको पार्क?

गोरखपूरच्या राप्ती नदीकाठी असलेल्या 'एकला बंधा' या परिसराचे चित्र आता पूर्णपणे पालटले आहे. एकेकाळी कचऱ्याचे डोंगर आणि दुर्गंधीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या जागेवर आता उत्तर प्रदेशातील एक अतिशय सुंदर आणि पर्यावरणपूरक 'राप्ती इको पार्क' साकारले आहे..गुरुवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गोरखपूरमध्ये १०५५ कोटी रुपयांच्या ४९७ विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि शिलान्यास केले. यावेळी या इको पार्कचे उद्घाटन करण्यात आले, जे 'वेस्ट टू वेल्थ' (कचऱ्यातून संपत्ती) या संकल्पनेचे एक उत्तम उदाहरण ठरले आहे..पार्कची मुख्य वैशिष्ट्ये: काय आहे खास?वेस्ट टू वंडर थीम: या पार्कची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे येथील सजावट. जुन्या आणि टाकाऊ वस्तूंपासून मोर, सिंह, जिराफ आणि विविध झाडांच्या आकर्षक प्रतिकृती तयार करण्यात आल्या आहेत.बांबूचा योग हॉल: लोकांसाठी पार्कच्या मध्यभागी योगासनांसाठी विशेष जागा बनवली आहे. याचे छप्पर आसामच्या कारागिरांनी बांबूपासून तयार केले असून, उन्हाळ्यातही येथे कमालीचा गारवा जाणवतो.किड्स झोन: मुलांसाठी झोपाळे, बसण्यासाठी खुर्च्या आणि कुंड्या या सर्व गोष्टी वेस्ट मटेरियलपासून बनवल्या आहेत.पॅडल बोटिंग: पर्यटकांना राप्ती नदीच्या काठावर बोटिंगचा आनंद घेता येणार आहे.हरित वाटिका: संपूर्ण पार्क हिरवळीने नटलेले असून, येथे विविध प्रकारच्या फुलांच्या आणि झाडांच्या वाटिका विकसित केल्या आहेत..३०-४० वर्षांची दुर्गंधी आता कायमची मिटली!याआधी या भागात २.२६ लाख मेट्रिक टन कचरा साचलेला होता. यामुळे मिथेन गॅसची दुर्गंधी आणि भूजल प्रदूषणाची मोठी समस्या होती. नगर निगमने ९ कोटी रुपये खर्च करून वैज्ञानिक पद्धतीने (Bio-remediation) या कचऱ्याची विल्हेवाट लावली आणि ४० एकर जमीन कचरामुक्त केली..पिका पिकनिकसाठी उत्तम ठिकाणपर्यटकांच्या सोयीसाठी पार्कच्या प्रवेशद्वारावरच कॅन्टीन आणि शौचालयांची उत्तम व्यवस्था करण्यात आली आहे. गोरखपूरमध्ये प्रवेश करताना जिथे एकेकाळी नाक मुठीत धरून जावे लागायचे, तिथे आता लोक आपल्या कुटुंबासोबत आणि मुलांसोबत सुटीचा आनंद घेण्यासाठी येऊ शकणार आहेत..या कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी स्वच्छ स्कूल अभियान आणि स्वच्छता टूलकिटचेही अनावरण केले. गोरखपूरची ही बदलती ओळख आता पर्यटनाच्या नकाशावर एक नवीन आकर्षण ठरत आहे.