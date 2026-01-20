Tiger Viral Video : निसर्गाचा अजब खेळ! वाघाने केली ७ फूट लांब अजगराची शिकार; पर्यटकांच्या अंगावर सरसरून आला काटा

दुधवा टायगर रिझर्व्हमध्ये रविवारी सफारीसाठी गेलेल्या पर्यटकांना अशा एका दृश्याचे साक्षीदार होता आले, जे वन्यजीव प्रेमींसाठी अत्यंत दुर्मिळ मानले जाते. सहसा वाघ हे हरीण, रानडुक्कर किंवा सांबर यांची शिकार करतात, पण येथे एका वाघाने सरपटणाऱ्या प्राण्यांमध्ये अत्यंत धोकादायक मानल्या जाणाऱ्या अजगराला आपले भक्ष्य बनवले..थरारक शिकार आणि पर्यटकांचा रोमांचपलिया भागात सफारी सुरू असताना अचानक झाडीतून एक वाघ बाहेर आला. पर्यटकांना आश्चर्य वाटले जेव्हा त्यांनी पाहिले की वाघाच्या जबड्यात एक ७ फूट लांब जिवंत अजगर अडकला होता. अजगर स्वतःला सोडवण्यासाठी धडपडत होता, पण वाघाची पकड इतकी घट्ट होती की अजगराचे काहीच चालले नाही..ड्रायव्हर आणि गाईडची तत्परतासफारी गाडीचा ड्रायव्हर मोनीष आणि गाईड राजू यांनी प्रसंगावधान राखून गाडी सुरक्षित अंतरावर थांबवली. वाघ त्या अजगराला फरपटत थोड्या अंतरावर घेऊन गेला आणि शांतपणे बसून त्याला खाऊ लागला. सफारीमध्ये उपस्थित असलेले पर्यटक राजकुमार, संतोष आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हा क्षण आपल्या कॅमेऱ्यात कैद केला. त्यांच्या मते, "वाघाला इतक्या जवळून शिकार करताना पाहणे हा आयुष्यातील सर्वात अविस्मरणीय आणि भीतीदायक अनुभव होता.".वन्यजीव तज्ज्ञांचे मतदुधवा टायगर रिझर्व्हचे डेप्युटी डायरेक्टर जगदीश आर. यांनी सांगितले की, वाघाने अजगराची शिकार करणे ही घटना अत्यंत दुर्मिळ आहे. वाघ सहसा 'मॅमल' (सस्तन प्राणी) खाणे पसंत करतात. पण जंगलातील अन्नाच्या साखळीत कधीकधी असे बदल पाहायला मिळतात..दुसरी घटना: वाघिणीसारखी भिडली 'मीना देवी'!दुधवामधील या रोमांचक घटनेसोबतच जिल्ह्यात आणखी एक शौर्याची घटना घडली. सिंगाही भागातील मोतीपुर भौका गावात राहणाऱ्या मीना देवी या गुरांसाठी चारा आणायला गेल्या होत्या. तेव्हा झाडीत दबा धरून बसलेल्या एका बिबट्याने अचानक त्यांच्यावर झडप घातली..अचानक झालेल्या या हल्ल्याने मीना देवी घाबरल्या नाहीत. त्यांच्या हातात चारा कापण्याचे खुरपे होते. त्यांनी त्याच शस्त्राने बिबट्यावर सपासप वार केले. एका महिलेचा असा आक्रमक प्रतिकार पाहून बिबट्या गोंधळला आणि त्याने तिथून पळ काढला. मीना देवींच्या या हिमतीचे संपूर्ण परिसरात कौतुक होत आहे.जंगलात प्राण्यांच्या शिकारीच्या वेळी शांतता पाळावी आणि गाईडने दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे. निसर्गातील ही अन्नसाखळी अत्यंत गुंतागुंतीची आणि महत्त्वाची आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.