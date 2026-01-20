देश

Tiger Viral Video : निसर्गाचा अजब खेळ! वाघाने केली ७ फूट लांब अजगराची शिकार; पर्यटकांच्या अंगावर सरसरून आला काटा

दुधवा टायगर रिझर्व्हमध्ये रविवारी सफारीसाठी गेलेल्या पर्यटकांना अशा एका दृश्याचे साक्षीदार होता आले, जे वन्यजीव प्रेमींसाठी अत्यंत दुर्मिळ मानले जाते.
दुधवा टायगर रिझर्व्हमध्ये रविवारी सफारीसाठी गेलेल्या पर्यटकांना अशा एका दृश्याचे साक्षीदार होता आले, जे वन्यजीव प्रेमींसाठी अत्यंत दुर्मिळ मानले जाते. सहसा वाघ हे हरीण, रानडुक्कर किंवा सांबर यांची शिकार करतात, पण येथे एका वाघाने सरपटणाऱ्या प्राण्यांमध्ये अत्यंत धोकादायक मानल्या जाणाऱ्या अजगराला आपले भक्ष्य बनवले.

