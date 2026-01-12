ताजमहालचे खास तळघर उघडणार! मोफत पाहण्याची एकमेव संधी; जाणून घ्या ३ दिवसांचे वेळापत्रक

जगातील सातवे आश्चर्य मानल्या जाणाऱ्या ताजमहालमध्ये लवकरच मुघल सम्राट शहाजहान यांचा ३७१ वा उर्स साजरा केला जाणार आहे. या निमित्ताने १५ ते १७ जानेवारी २०२६ दरम्यान पर्यटकांसाठी ताजमहालचे दरवाजे विनामूल्य उघडले जातील. विशेष म्हणजे, वर्षभरातून केवळ या ३ दिवसांसाठीच ताजमहालच्या तळघरात असलेल्या शहाजहान आणि मुमताज महल यांच्या मूळ कबरी पर्यटकांना पाहता येणार आहेत.भारतीय पुरातत्व विभागाने (ASI) जारी केलेल्या आदेशानुसार, उर्सच्या कालावधीत पर्यटकांना आणि भाविकांना विशेष सवलती दिल्या जाणार आहेत..मोफत प्रवेशाचे सविस्तर वेळापत्रक१५ जानेवारी (गुरुवार): उर्सच्या पहिल्या दिवशी दुपारी २:०० वाजेपासून ते सूर्यास्तापर्यंत ताजमहालमध्ये मोफत प्रवेश दिला जाईल. या दिवशी 'गुस्ल' हा पारंपारिक विधी पार पडणार आहे.१६ जानेवारी (शुक्रवार): सामान्यतः शुक्रवारी ताजमहाल साप्ताहिक सुट्टीसाठी बंद असतो आणि केवळ स्थानिक नमाज पठण करणाऱ्यांनाच प्रवेश दिला जातो. मात्र, उर्सनिमित्त दुपारी २:०० वाजल्यानंतर सर्व पर्यटकांना सूर्यास्तापर्यंत विनामूल्य प्रवेश मिळेल. या दिवशी 'संदल' विधी पार पडेल.१७ जानेवारी (शनिवार): उर्सच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे १७ जानेवारीला सूर्योदयापासून ते सूर्यास्तापर्यंत संपूर्ण दिवसभर प्रवेश विनामूल्य असेल. या दिवशी मुख्य आकर्षण असलेली १७२० मीटर लांब सतरंगी चादर अर्पण केली जाणार आहे..मूळ कबरी पाहण्याची एकमेव संधीताजमहालच्या मुख्य घुमटात पर्यटकांना ज्या दोन कबरी दिसतात, त्या केवळ प्रतिकृती आहेत. खऱ्या कबरी या मुख्य वास्तूच्या खाली असलेल्या तळघरात (Vault) आहेत. सुरक्षा आणि संवर्धनाच्या कारणास्तव हे तळघर वर्षभर बंद असते, परंतु उर्सच्या या ३ दिवसांत ते सर्वसामान्य लोकांसाठी उघडले जाते. भाविक आणि पर्यटकांना या मूळ कबरींचे दर्शन घेता यावे, ही या महोत्सवाची मोठी जमेची बाजू आहे..अतिरिक्त शुल्कही होणार माफ१० डिसेंबर २०१८ पासून, मुख्य घुमटात (Main Mausoleum) गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी पुरातत्व विभागाने २०० रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क लागू केले होते. मात्र, उर्सच्या या तीन दिवसांत हे अतिरिक्त शुल्क देखील आकारले जाणार नाही. म्हणजेच कोणताही पर्यटक विनातिकीट मुख्य थडग्यापर्यंत जाऊ शकेल..सुरक्षेची जय्यत तयारीमोफत प्रवेशामुळे होणारी प्रचंड गर्दी लक्षात घेता, आग्रा पोलीस आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाने (CISF) कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे. ताजमहालच्या पूर्व आणि पश्चिम प्रवेशद्वारांवर अतिरिक्त तपासणी यंत्रणा बसवण्यात आली असून, पर्यटकांनी शिस्त पाळावी असे आवाहन करण्यात आले आहे.जर तुम्ही जानेवारी महिन्यात आग्रा सहलीचे नियोजन करत असाल, तर १५ ते १७ जानेवारी हा काळ अतिशय महत्त्वाचा आहे. यामुळे केवळ पैशांची बचत होणार नाही, तर इतिहासातील दुर्मिळ अशा मूळ कबरींचे दर्शन घेण्याची संधीही तुम्हाला मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.