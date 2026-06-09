Yogi Adityanath: दूधवा जंगलाला नक्की भेट द्या! 117 वर्षांनंतर दुर्मिळ सापाचे पुनरागमन, योगींनी पर्यटकांना केले खास आवाहन

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील जनतेशी थेट संवाद साधण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' (ट्विटर) वर 'योगी की पाती' (योगींचे पत्र) या नावाने एक विशेष पत्र पोस्ट केले आहे. या पत्राच्या माध्यमातून त्यांनी राज्यातील जैवविविधता (Biodiversity) आणि निसर्ग संवर्धनासाठी लोकसहभाग वाढवण्याचे कळकळीचे आवाहन केले आहे. .त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, "निसर्गापासून दूर जाऊन आधुनिक बनणे मानवी जीवनासाठी योग्य नाही." या पत्रात त्यांनी युपी सरकारच्या वन्यजीव संरक्षणाच्या प्रयत्नांचा उल्लेख करताना दोन अत्यंत दुर्मिळ जीवांच्या पुनरागमनाची मोठी माहिती दिली आहे..दुधवामध्ये ११७ वर्षांनंतर 'पेंटेड कीलबॅक' सापाची नोंदमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पत्रात उत्तर प्रदेशच्या समृद्ध होत चाललेल्या पर्यावरणाचे उदाहरण देताना सांगितले की, एकेकाळी राज्यातून नामशेष मानले गेलेले वन्यजीव आता पुन्हा दिसू लागले आहेत.दुधवा टायगर रिझर्व्ह (Dudhwa Tiger Reserve) मध्ये तब्बल ११७ वर्षांनंतर 'पेंटेड कीलबॅक' (Painted Keelback) नावाच्या अत्यंत दुर्मिळ आणि वैशिष्ट्यपूर्ण सापाचे अस्तित्व नोंदवले गेले आहे. याशिवाय, तराईच्या गवताळ प्रदेशात अनेक वर्षांनंतर अतिदुर्मिळ 'जर्डन्स बॅबलर' (Jerdon's Babbler) हा पक्षी देखील पुन्हा आनंदाने बागडताना दिसला आहे.."निसर्गात केवळ पर्यटक बनून जाऊ नका"मुख्यमंत्री योगी यांनी विशेषतः तरुणांना आणि नागरिकांना आवाहन केले आहे की, जेव्हा जेव्हा तुम्हाला निसर्गाच्या सानिध्यात जाण्याची संधी मिळेल, तेव्हा तिथे केवळ एक 'पर्यटक' (Tourist) म्हणून जाऊ नका. त्याऐवजी एका 'जिज्ञासू विद्यार्थ्याप्रमाणे' त्या जागेचे निरीक्षण करा, तिथली जैवविविधता समजून घ्या.एवढेच नव्हे तर, पर्यटनादरम्यान आलेले अनुभव ब्लॉग आणि लेखांच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर शेअर करा, जेणेकरून लोकांमध्ये जागरूकता वाढेल. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांनी या निसर्गाच्या अनुभवांना आपल्या प्रोजेक्टचा (शालेय प्रकल्प) विषय बनवावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे..निसर्गापासून विमुख होऊन आधुनिक बनणे धोक्याचेशहरीकरणावर चिंता व्यक्त करताना मुख्यमंत्र्यांनी लिहिले, "पूर्वी आपल्या दैनंदिन जीवनाचा हिस्सा असलेले ऋतूमानानुसार बदलणारे कीटक-पतंगांचे आवाज, उन्हाळ्याच्या रात्री जुगनुंची (काजवे) चमक, पहाटे चिमण्यांची चिवचिव आणि झाडांवर मैनांचा किलबिलाट आता शहरांमध्ये दुर्मिळ झाला आहे. ही लुप्तप्राय स्थिती चिंताजनक असून मानवी जीवनासाठी धोक्याची घंटा आहे."त्यांनी सनातन संस्कृतीचा दाखला देत पुढे म्हटले की, "आपल्या संस्कृतीत प्रत्येक जीवाला सृष्टीचा अभिन्न अंग मानले गेले आहे. त्रिलोकावर विजय मिळवणाऱ्या रावणाचा संहार करताना प्रभू श्रीरामांच्या सैन्यात वानरांपासून ते अस्वले, जटायू पक्षी आणि एका लहान खारीचाही (गिलहरी) वाटा होता. हेच मानवी जीवन आणि निसर्गाचे परस्परावलंबित्व दर्शवते.".९ वर्षांतील प्रयत्नांना यश; प्राण्यांच्या संख्येत वाढआपल्या ९ वर्षांच्या कार्यकाळातील कामांचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ९ वर्षांपूर्वी जेव्हा त्यांनी कार्यभार सांभाळला, तेव्हा पर्यावरण संरक्षणाला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य दिले होते. याच शाश्वत प्रयत्नांमुळे आज उत्तर प्रदेशात वाघ (Tigers), बिबट्या (Leopards) आणि राज्याचा अधिकृत पक्षी 'सारस' (Sarus Crane) यांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिष्ठित असलेल्या पाणथळ जागांच्या 'रामसर सूची'मध्ये उत्तर प्रदेशातील तब्बल १३ स्थळांनी आपले स्थान निश्चित केले आहे.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या या पत्राची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू असून, राज्यातील अनेक तरुण आणि पर्यावरण संस्थांनी या पत्राला दाद देत आपले निसर्गातील अनुभव शेअर करण्यास सुरुवात केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.