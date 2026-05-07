Char Dham Yatra: चारधाम यात्रेत बर्फवृष्टी! ऐन मे महिन्यात यात्रेकरूंनी अनुभवला निसर्गाचा चमत्कार; प्रशासनाकडून खास सूचना

चारधाम यात्रेत मे महिन्यातील अनपेक्षित हिमवर्षाव; यमुनोत्री-गंगोत्रीत हिवाळ्यासारखे वातावरण, भाविक मंत्रमुग्ध
Nature’s Miracle: Snowfall in Yamunotri During Peak Summer of May

उत्तरकाशी : उत्तरकाशी जिल्ह्यातील यमुनोत्री धाम येथे निसर्गाचा एक आगळावेगळा चमत्कार पाहायला मिळाला आहे. मे महिन्याच्या कडाक्याच्या उन्हात जिथे संपूर्ण देश होरपळत आहे, तिथे यमुनोत्रीमध्ये पावसासह चक्क हिमवर्षाव (Snowfall) झाला आहे. या आल्हाददायक वातावरणामुळे चारधाम यात्रेसाठी आलेल्या भाविकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, हवामानातील या बदलामुळे उत्तराखंडच्या पर्वतीय भागात हिवाळ्यासारखे वातावरण निर्माण झाले आहे.

