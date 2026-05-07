Char Dham Yatra: चारधाम यात्रेत बर्फवृष्टी! ऐन मे महिन्यात यात्रेकरूंनी अनुभवला निसर्गाचा चमत्कार; प्रशासनाकडून खास सूचना

उत्तरकाशी : उत्तरकाशी जिल्ह्यातील यमुनोत्री धाम येथे निसर्गाचा एक आगळावेगळा चमत्कार पाहायला मिळाला आहे. मे महिन्याच्या कडाक्याच्या उन्हात जिथे संपूर्ण देश होरपळत आहे, तिथे यमुनोत्रीमध्ये पावसासह चक्क हिमवर्षाव (Snowfall) झाला आहे. या आल्हाददायक वातावरणामुळे चारधाम यात्रेसाठी आलेल्या भाविकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, हवामानातील या बदलामुळे उत्तराखंडच्या पर्वतीय भागात हिवाळ्यासारखे वातावरण निर्माण झाले आहे..मे महिन्यातील 'असामान्य' हिमवर्षावसोमवारी यमुनोत्री धाममध्ये पावसाच्या सरींसोबतच बर्फाचे पांढरेशुभ्र पुंजके पडू लागले. मे महिन्यात अशा प्रकारे हिमवर्षाव होणे ही एक दुर्मिळ घटना मानली जात आहे. यमुनोत्रीसोबतच गंगोत्री धामाच्या शेजारील पर्वतशिखरांवरही मोठ्या प्रमाणात बर्फवृष्टी झाली आहे.स्थानिक तीर्थपुरोहित गौरव उनियाल यांनी सांगितले की, यमुनोत्री उंचावर असल्याने पाऊस आणि थंडी सामान्य असली, तरी मे महिन्यात होणारा हा हिमवर्षाव खरोखरच आश्चर्यकारक आहे..भाविकांसाठी सुखद धक्काउन्हाळ्याच्या सुटीत उष्णतेपासून सुटका मिळवण्यासाठी जे भाविक चारधाम यात्रेला आले आहेत, त्यांच्यासाठी हा अनुभव अविस्मरणीय ठरला. हरियाणातून आलेले यात्रेकरू अविकल यांनी सांगितले की, "मे महिन्यात बर्फवृष्टी पाहणे हे आमच्यासाठी एखाद्या स्वप्नासारखे आहे. हे दृश्य पाहून मन प्रसन्न झाले.".थंडीची पुन्हा एन्ट्रीया अवकाळी पाऊस आणि हिमवृष्टीमुळे उत्तरकाशीच्या खालच्या भागातही तापमानात मोठी घट झाली आहे. जनपद मुख्यालय आणि आसपासच्या तहसील क्षेत्रांमध्ये जोरदार पाऊस झाल्याने वातावरणात गारवा निर्माण झाला आहे.अचानक वाढलेल्या थंडीमुळे स्थानिक नागरिक आणि पर्यटकांना कपाटात ठेवलेले स्वेटर, जॅकेट आणि उबदार कपडे पुन्हा बाहेर काढावे लागले आहेत..यात्रेकरूंना सूचनाहवामानातील हा बदल पाहता, प्रशासनाकडून चारधाम यात्रेकरूंना सोबत पुरेसे उबदार कपडे आणि पावसापासून संरक्षणासाठी साधने ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, पावसामुळे निसरड्या झालेल्या रस्त्यांवरून प्रवास करताना विशेष खबरदारी घेण्यास सांगितले आहे.यमुनोत्रीमध्ये झालेली ही बर्फवृष्टी निसर्गाच्या लहरीपणासोबतच त्याच्या सौंदर्याचे एक अनोखे दर्शन घडवून गेली आहे.