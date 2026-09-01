Rat Fever: स्वाइन फ्लूनंतर 'रॅट फिव्हर'चा उद्रेक! मुलांचा बचाव कसा करावा? जाणून घ्या लक्षणे अन् डॉक्टरांचा सल्ला

झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये पावसाळ्यात लेप्टोस्पायरोसिस म्हणजेच ‘रॅट फिव्हर’च्या रुग्णसंख्येत वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. रांचीतील राणी चिल्ड्रन्स हॉस्पिटलमध्ये जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांत या आजाराने बाधित १३० हून अधिक बालकांवर उपचार करण्यात आल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने दिली आहे. काही मुलांची प्रकृती गंभीर झाल्याने त्यांना आयसीयूमध्ये दाखल करावे लागले..रुग्णालयाच्या माहितीनुसार, बाधित मुलांमध्ये ५ ते १० वर्षे वयोगटातील बालकांचे प्रमाण अधिक आहे. मात्र, ८ महिन्यांच्या बाळापासून ते १६ वर्षांपर्यंतच्या मुलांमध्येही हा संसर्ग आढळून आला आहे. पावसाळ्यात साचलेले पाणी, चिखल आणि अस्वच्छ परिसर यामुळे या आजाराचा धोका वाढत असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे..उंदरांच्या लघवीमुळे दूषित पाण्यातून संसर्गलेप्टोस्पायरोसिस हा लेप्टोस्पायरा या जिवाणूमुळे होणारा संसर्ग आहे. उंदीर या जिवाणूंचे प्रमुख वाहक मानले जातात. पावसाळ्यात उंदरांच्या बिळांमध्ये पाणी शिरल्यानंतर ते बाहेर पडतात. संक्रमित उंदरांच्या लघवीमुळे पाणी, माती आणि चिखल दूषित होऊ शकतो.अशा दूषित पाण्याच्या किंवा चिखलाच्या संपर्कात एखाद्या व्यक्तीच्या त्वचेवरील जखम, ओरखडा किंवा शरीरावरील अन्य भाग आल्यास जिवाणू शरीरात प्रवेश करू शकतात. त्यामुळे पावसाळ्यात साचलेल्या पाण्यात खेळणाऱ्या किंवा अनवाणी फिरणाऱ्या मुलांना विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे..Dharashiv Tiger Return: धाराशिवमध्ये पुन्हा वाघाची डरकाळी, येडशी अभयारण्याकडे जाण्याचा अंदाज; वन विभागाचे सतर्कतेचे आवाहन.सुरुवातीला सामान्य तापासारखी लक्षणेरॅट फिव्हरची सुरुवातीची लक्षणे अनेकदा सामान्य ताप किंवा फ्लूसारखी दिसू शकतात. तीव्र ताप, थंडी वाजणे, डोकेदुखी, अंगदुखी, स्नायूंमध्ये वेदना, अशक्तपणा आणि उलट्या अशी लक्षणे दिसू शकतात. काही रुग्णांमध्ये डोळे लाल होणे हेही महत्त्वाचे लक्षण आढळते.मात्र संसर्ग गंभीर स्वरूप धारण केल्यास परिस्थिती अधिक चिंताजनक होऊ शकते. काही बालकांमध्ये श्वास घेण्यास त्रास होणे, फुफ्फुसांवर परिणाम होणे किंवा गंभीर संसर्गामुळे इतर अवयवांवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. वेळेवर निदान आणि उपचार न मिळाल्यास किडनी, लिव्हर आणि इतर अवयवांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो..Maratha Reservation: मनोज जरांगेंचे उपोषण चौथ्या दिवशीही सुरू; वैद्यकीय तपासणीस नकार, डॉक्टरांचे पथक परतले.पावसाळ्यात मुलांची विशेष काळजी घेण्याची गरजरॅट फिव्हरचा धोका टाळण्यासाठी मुलांना साचलेल्या पाण्यात आणि चिखलात अनवाणी खेळू न देणे महत्त्वाचे आहे. बाहेर जाताना चप्पल किंवा बूट वापरणे आणि शरीरावर जखम असल्यास ती व्यवस्थित झाकून ठेवणे आवश्यक आहे. दूषित पाण्याचा संपर्क टाळण्यासोबतच स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छ अन्नाचे सेवन करणेही महत्त्वाचे आहे.मुलाला सलग ताप, तीव्र अंगदुखी, डोळे लाल होणे किंवा उलट्या यांसारखी लक्षणे दिसत असल्यास त्याकडे साधा ताप म्हणून दुर्लक्ष करू नये. विशेषतः पावसाळ्यात अशा लक्षणांसोबत दूषित पाणी किंवा चिखलाचा संपर्क आला असल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.