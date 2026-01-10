Bhimbetka Caves: रातापानी व्याघ्र प्रकल्पाला डॉ. विष्णू श्रीधर वाकणकर यांचे नाव; काय आहे भीमबेटका कनेक्शन? नक्की भेट द्या

मध्य प्रदेशातील रायसेन आणि सीहोर जिल्ह्यांत पसरलेल्या रातापानी व्याघ्र प्रकल्पाचे नाव आता बदलण्यात आले आहे. भीमबेटका येथील जगप्रसिद्ध पाषाण गुहांचा शोध लावणारे महान पुरातत्वशास्त्रज्ञ डॉ. विष्णू श्रीधर वाकणकर यांच्या सन्मानार्थ या प्रकल्पाला त्यांचे नाव देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी केली आहे. भोपाळ येथे आयोजित एका विशेष राष्ट्रीय सन्मान सोहळ्यात त्यांनी ही अधिकृत घोषणा केली..डॉ. विष्णू श्रीधर वाकणकर यांना 'शैलचित्रांचे पितामह' म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी १९५७ मध्ये रायसेन जिल्ह्यातील भीमबेटका येथील गुहा आणि त्यातील हजारो वर्षे जुनी चित्रे जगासमोर आणली. त्यांच्या या ऐतिहासिक शोधामुळेच २००३ मध्ये युनेस्कोने भीमबेटकाचा जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समावेश केला..केवळ भीमबेटकाच नव्हे, तर उज्जैनजवळील कायथा आणि महेश्वरजवळील नावडातोडी येथील उत्खननातून त्यांनी हे सिद्ध केले की, हडप्पा आणि मोहेंजोदारो संस्कृतीचा विस्तार या भागापर्यंत होता.रातापानी व्याघ्र प्रकल्प हा मध्य प्रदेशातील आठवा आणि भारतातील ५७ वा व्याघ्र प्रकल्प आहे. सुमारे १२७१ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात पसरलेला हा परिसर वाघांच्या संवर्धनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. याच अभयारण्याच्या क्षेत्रात भीमबेटका गुहा येत असल्याने, या प्रकल्पाला डॉ. वाकणकर यांचे नाव देणे हा त्यांच्या कार्याचा मोठा गौरव मानला जात आहे..डॉ. वाकणकर यांचा जन्म ४ मे १९१९ रोजी मध्य प्रदेशातील नीमच येथे झाला होता. त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य इतिहास, पुरातत्वशास्त्र आणि प्राचीन नाण्यांच्या अभ्यासासाठी समर्पित केले. ३ एप्रिल १९८८ रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या कार्यामुळे भारताच्या प्राचीन संस्कृतीचा वारसा अधिक समृद्ध झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे आता वन आणि पर्यटनाच्या क्षेत्रात त्यांच्या नावाचा वारसा पुढे चालू राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.