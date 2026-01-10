देश

Bhimbetka Caves: रातापानी व्याघ्र प्रकल्पाला डॉ. विष्णू श्रीधर वाकणकर यांचे नाव; काय आहे भीमबेटका कनेक्शन? नक्की भेट द्या

Ratarani tiger Reserve: मध्य प्रदेशातील रायसेन आणि सीहोर जिल्ह्यांत पसरलेल्या रातापानी व्याघ्र प्रकल्पाचे नाव बदलण्यात आले.
ratapani tiger reserve name change bhim betka travel

ratapani tiger reserve name change bhim betka travel

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मध्य प्रदेशातील रायसेन आणि सीहोर जिल्ह्यांत पसरलेल्या रातापानी व्याघ्र प्रकल्पाचे नाव आता बदलण्यात आले आहे. भीमबेटका येथील जगप्रसिद्ध पाषाण गुहांचा शोध लावणारे महान पुरातत्वशास्त्रज्ञ डॉ. विष्णू श्रीधर वाकणकर यांच्या सन्मानार्थ या प्रकल्पाला त्यांचे नाव देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी केली आहे. भोपाळ येथे आयोजित एका विशेष राष्ट्रीय सन्मान सोहळ्यात त्यांनी ही अधिकृत घोषणा केली.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
tiger
Project
Jungle safari

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com