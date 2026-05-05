SRPF Recruitment Row : एसआरपीएफ पोलिस भरती पेपरात ८५ प्रश्न ‘कॉपी-पेस्ट’; राज्यभर संताप, युद्धपातळीवर चौकशी सुरू

सोमेश्वरनगर : राज्य राखीव पोलिस बलाकडून (गट क्रमांक ५, दौंड) पोलिस भरतीच्या लेखी परीक्षेत तब्बल ८५ प्रश्न जसेच्या तसे आल्याने परिक्षार्थींमध्ये असंतोष पसरला आहे. या विषयात विविध पक्षाचे नेतेमंडळी उतरले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणी सखोल चौकशी करत असल्याची माहिती, राज्य राखीव पोलिस बलाचे (पुणे) उपमहानिरीक्षक विजयकुमार मगर यांनी दिली..राज्य राखीव पोलिस बलाच्या वतीने घेण्यात आलेली प्रत्येकी एक गुण असलेल्या शंभर प्रश्नांची लेखी परीक्षा ३३७८ परीक्षार्थींनी २ मे रोजी दिली. यामध्ये तब्बल ८५ प्रश्न महाराष्ट्र पब्लिकेशनच्या 'पोलिस भरती २०२६ - ५० प्रश्नपत्रिका संच' या पुस्तकातून 'सराव प्रश्नसंच १०' या एका प्रश्नपत्रिकेतून हे प्रश्न उचलण्यात आले. ही उचलेगीरी करताना क्रमवारी, पर्याय, प्रश्नोत्तराच्या चुका हेही 'कॉपी पेस्ट' करण्यात आले. यातून दोन चुकीच्या प्रश्नोत्तरांशी परीक्षार्थींना झगडावे लागले..याबाबत दै. सकाळने ५ मे रोजी 'एसआरपीएफ भरती परीक्षेत 'कट-पेस्ट'चा अजब प्रकार' या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले. या वृत्ताने प्रशासनासोबत परीक्षार्थी, स्पर्धा परीक्षा केंद्र, राजकीय नेतेमंडळी यांच्यातही खळबळ उडाली. दौंड एसआरपीएफकडून हा प्रकार घडल्याने खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार रोहित पवार यांच्यासह विजय वडेट्टीवार, सुषमा अंधारे, रोहिणी खडसे आदींनी समाजमाध्यमाद्वारे संताप व्यक्त केला आहे..दरम्यान या वातावरणामुळे परीक्षेच्या आधीच काही विद्यार्थ्यांना 'प्रश्नपत्रिका हव्यात का' असे फोन आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे प्रश्नपत्रिका कुणी काढल्या, त्या परीक्षेपूर्वी बाहेर पडल्या का, एकाच पब्लिकेशनचे प्रश्न का निवडले या बाबींची चौकशी व्हावी अशी मागणी होत आहे..स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक गणेश सावंत म्हणाले, काही विद्यार्थ्यांना पेपरपूर्वीच प्रश्न हवेत का असे फोन आले असल्याचे समजते. मात्र एकाच पुस्तकातून 'कॉपी-पेस्ट' प्रकार बघता कष्टकरी विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून फेरपरीक्षा व्हावी..महाराष्ट्र पब्लिकेशनचे विठ्ठल बडे म्हणाले, नेहमी वेगवेगळ्या पुस्तकांमधून प्रश्न घेतले जातात. आता सलग का घेतले गेले आम्हाला माहिती नाही. आमच्या पुस्तकातून येणार असे परीक्षेआधी काहीही म्हणालो नव्हतो. परीक्षेनंतर आमच्या पुस्तकातून प्रश्न घेतल्याचा अभिमान वाटला. आमचा काहीही संबंध नाही. आम्ही कुठल्याही चौकशीला तयार आहे..युद्धपातळीवर चौकशीडीआयजी विजयकुमार मगर म्हणाले, एसआरपीएफ-५ कडून घेतलेल्या पोलिस भरतीसाठी घेतलेल्या लेखी परीक्षेची युद्धपातळीवर चौकशी सुरू केली आहे. चौकशी संपल्यानंतर संबंधित अहवालही तातडीने वरीष्ठ कार्यालयास पाठविला जाईल. त्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.