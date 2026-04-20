Heli Tourism: आता हवेतून गाठा 'राम राजा'चा दरबार! नवी हेलिकॉप्टर सेवा सुरू; प्रवासाचा वेळ वाचणार, कसे करायचे बुकिंग ?

मध्य प्रदेशच्या पर्यटन आणि हवाई वाहतूक क्षेत्रात आज एक सुवर्ण अध्याय जोडला गेला आहे. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या हस्ते 'पीएम श्री हेलि पर्यटन सेवे'च्या दुसऱ्या टप्प्याचा शुभारंभ करण्यात आला असून, आता भोपाळहून चंदेरी आणि ओरछा या ऐतिहासिक शहरांसाठी थेट विमान प्रवास शक्य झाला आहे..भोपाळमध्ये आयोजित एका विशेष सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांनी या नवीन विमान मार्गाला हिरवा कंदील दाखवला. या उपक्रमामुळे मध्य प्रदेशची राजधानी आता राज्याच्या महत्त्वाच्या धार्मिक आणि ऐतिहासिक केंद्रांशी अधिक वेगाने जोडली गेली आहे..प्रवासाचे वेळापत्रक आणि दरभाविकांच्या सोयीसाठी ही सेवा आठवड्यातून ५ दिवस (बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार) उपलब्ध असेल. याचे भाडे खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे:भोपाळ ते चंदेरी: ५,५०० रुपये (एकेरी प्रवास)भोपाळ ते ओरछा: ६,५०० रुपये (एकेरी प्रवास)संपूर्ण पॅकेज: १४,५०० रुपये (यामध्ये टॅक्सी सेवा, व्हीआयपी दर्शन आणि प्रसादाची सोय समाविष्ट आहे).जॉय राइड: ओरछा आणि चंदेरीचे सौंदर्य हवेतून पाहण्यासाठी ३,५०० रुपयांत जॉय राइड घेता येईल..ओरछा आणि चंदेरीचे महत्त्वओरछा येथे प्रभू श्रीरामाला 'राजा' म्हणून पुजले जाते. येथील श्री राम राजा मंदिर जगप्रसिद्ध असून, हेलिकॉप्टर सेवेमुळे भाविकांना आता तासनतास रस्ते प्रवासाचा त्रास न घेता थेट दर्शनासाठी पोहोचता येईल.चंदेरी हे शहर केवळ तिथल्या ऐतिहासिक किल्ल्यांसाठीच नाही, तर जगप्रसिद्ध चंदेरी साड्यांसाठीही ओळखले जाते. या सेवेमुळे येथील हस्तकला आणि पर्यटनाला जागतिक स्तरावर मोठी चालना मिळणार आहे..आधुनिक सुविधा आणि सुरक्षाही सेवा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलवर चालवली जात असून, यासाठी आधुनिक ६-आसनी हेलिकॉप्टरचा वापर केला जात आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी सर्व जागतिक मानकांचे पालन केले जात असून, पर्यटकांना स्थानिक वाटाड्या (Guide) आणि राहण्याची उत्तम सोयही पॅकेजमध्ये दिली जात आहे..राज्यातील हवाई पर्यटनाचा विस्तार'पीएम श्री हेलि पर्यटन सेवे'ची सुरुवात १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाली होती. आतापर्यंत इंदूर-उज्जैन-ओंकारेश्वर हे धार्मिक मार्ग यशस्वीपणे सुरू आहे.जबलपूर, कान्हा, बांधवगड, चित्रकूट आणि मैहर या क्षेत्रांना वन्यजीव मार्गाने जोडले गेले असूनआतापर्यंत २,६४८ हून अधिक पर्यटकांनी या सेवेचा लाभ घेतला आहे.मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या मते, ही सेवा केवळ वाहतुकीचे साधन नसून मध्य प्रदेशच्या वैभवशाली इतिहासाला आधुनिक जगाशी जोडणारा एक भक्कम दुवा आहे. यामुळे राज्यातील धार्मिक पर्यटन आणि स्थानिक रोजगाराला मोठी उभारी मिळणार आहे.