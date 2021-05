नवी दिल्ली : केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (Health Ministry) आज गुरुवारी म्हटलंय की, देशात गेल्या 24 तासांमध्ये कोरोनाच्या सर्वाधिक चाचण्या केल्या गेल्या आहेत. फक्त 24 तासांमध्ये केल्या गेलेल्या आजवरच्या सर्वाधिक चाचण्या (Highest Corona Test) आहेत. एका दिवसात तब्बल 20.55 लाखांहून अधिक चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. (Recordbreak More than 20.55 million tests of the corona The highest figure to date)

सध्या दैनंदिन संक्रमणाचा भारतातील दर हा 13.44 टक्के आहे. मंत्रालयाने म्हटलंय की, भारतात बुधवारी एकूण 20,55,010 चाचण्या केल्या गेल्या आहेत. देशात कोरोनामुक्त होणाऱ्या रुग्णांची संख्या ही गेल्या सलग सात दिवसांमध्ये नव्या रुग्णांपेक्षा अधिक राहिलेली असून ही दिलासादायक बाब आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये एकूण 3,69,077 रुग्ण बरे झाले आहेत तर 2,76,110 नवे रुग्ण आढळले आहेत. गेल्या 24 तासांत तमिळनाडू राज्यात सर्वाधिक 34,875 रुग्ण आढळले आहेत. तर त्यानंतर कर्नाटकात 34,281 नवे रुग्ण समोर आले आहेत.

देशातील ताजी कोरोना स्थिती -

एकूण कोरोना रुग्ण - 2,57,72,400

एकूण कोरोनामुक्त - 2,23,55,440

उपचाराधीन रुग्ण - 31,29,878

एकूण मृत्यू - 2,87,122

देशातील कोरोना मृत्यूदर 1.11 टक्के आहे. तर रिकव्हरी रेट टक्केंपेक्षा जास्त आहे. देशातील उपचाराधीन रुग्णांच्या संख्येत दररोज घट होत असून याची टक्केवारी 13 इतकी आहे. उपचाराधीन रुग्णांच्या संख्येत भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.