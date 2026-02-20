Mukesh Ambani AI Vision : 'एआयमुळे नोकऱ्या जाणार नाहीत, उलट वाढणार; रिलायन्स गुंतविणार 10 लाख कोटी', मुकेश अंबानी यांची मोठी घोषणा

नवी दिल्ली : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रात रिलायन्स उद्योग समूह पुढील सात वर्षांत तब्बल १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक (Reliance Industries Announces ₹10 Lakh Crore AI Investment) करणार आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani AI Vision) यांनी ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट’ परिषदेच्या व्यासपीठावर ही घोषणा केली. .यामुळे रोजगाराच्या संधी नष्ट न होता उच्च कौशल्याधारित नवे रोजगार निर्माण होतील, असा ठाम विश्वास अंबानी यांनी यावेळी व्यक्त केला. रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि जिओ यांच्या माध्यमातून ही गुंतवणूक यंदापासून सुरू होणार आहे..अंबानी म्हणाले,‘‘मोबाईल डेटाचे दर जसे कमी करण्यात आले, तसाच ‘एआय’चा खर्चही सर्वसामान्यांसाठी परवडणारा केला जाईल. ‘एआय’चे सर्वोत्तम रूप अजून समोर यायचे आहे. ‘एआय’ काम संपविणार नाही, तर संधींचे लोकशाहीकरण करेल. ‘एआय’मुळे मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी वाढेल, ही भीती निराधार आहे. प्रत्येक नव्या तंत्रज्ञानामुळे रोजगाराचे स्वरूप बदलते. ‘एआय’मुळे नव्या प्रकारच्या विशेष कौशल्याधारित भूमिका तयार होतील आणि उद्योगांमध्ये कार्यक्षमता व नवोन्मेष वाढेल.’’.Ajit Pawar Plane Crash : अजितदादांच्या मृत्यूबाबत आमदार रोहित पवारांच्या शंका रास्त; जयंत पाटलांनी केली 'ही' मागणी, NCP विलीनीकरणावरही भाष्य.‘एआय’मधील जागतिक नेतृत्वाकडे भारताची वाटचाल सुरू असल्याचा विश्वास व्यक्त करताना अंबानी म्हणाले, की भारताकडे कुशल मनुष्यबळ, वेगाने वाढणारी डिजिटल पायाभूत रचना आणि संशोधनाची क्षमता असल्यामुळे हा देश सर्वसमावेशक विकासासाठी ‘एआय’चा प्रभावी वापर करू शकतो. स्टार्टअप, आयआयटी आणि संशोधन संस्थांशी आम्ही व्यापक सहकार्य करणार आहेत, असेही अंबानी यांनी नमूद केले..Congress MLAs Australia Tour : मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा सुरु असतानाच सहकुटुंब घेऊन 21 आमदार ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंड दौऱ्यावर; काँग्रेसमध्ये खळबळ!.सध्या ‘एआय’ विस्तारातील सर्वांत मोठा अडथळा म्हणजे संगणकीय क्षमतेवरील जास्त खर्च आणि मर्यादित पायाभूत सुविधा असल्याचे अंबानी यांनी सांगितले. हे आव्हान दूर करण्यासाठी जिओ इंटेलिजन्सकडून भारतासाठी स्वदेशी संगणकीय चौकट उभारली जाणार असून, त्यात गिगावॅट क्षमतेची डेटा सेंटर उभारण्याचा समावेश आहे. यासाठी जामनगर येथे बांधकामाला सुरुवात झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. ‘एआय’च्या प्रगतीसाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.