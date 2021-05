भारतात कोरोना का पसरला? WHO नं काढला निष्कर्ष

महिनाभरापासून भारतामध्ये तीन लाखांपेक्षा जास्त कोरोना रुग्ण आढळत आहेत. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं भारतात हाहा:कार माजवलाय. त्यातच आरोग्य व्यवस्थेचा उडालेला बोजवारामुळे लोकांचा जीव जातोय. पहिल्या लाटेवर यशस्वीरित्या मात करणाऱ्या भारताची दुसऱ्या लाटेत दयनीय अवस्था झाली आहे. भारतातील वाढत्या कोरोना परिस्थितीवर जागतिक आरोग्य संघटना लक्ष ठेवून आहे. भारतात कोरोना वाढण्यामागील कारण WHO नं सांगितलं आहे. भारतात कोरोनाचा संसर्ग वेगाने वाढण्यामागे धार्मिक आणि राजकीय कार्यक्रमांत जमा झालेली गर्दी हे एक प्रमुख कारण असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) कोरोनासंदर्भात जाहीर केलल्या साप्ताहिक अहवालातील माहितीमध्ये नमूद केले आहे. अशा कार्यक्रमांमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाले नाही, असेही त्यात म्हटले आहे. मात्र या कारणांमुळे संसर्गाचे प्रमाण किती वाढले याबद्दल नेमकेपणाने सांगता येत नाही, असेही स्पष्ट केले. (Religious, Political Events Among Factors Behind Covid Spike In India: WHO)

कोरोनाचा ‘बी.१.६१७’ हा नवा व्हेरियंट प्रथम ऑक्टोबर २०२० मध्ये दिसून आला. याचे अनेक म्युटेशन आहेत. विषाणूच्या इतर प्रकारात हे म्युटेशन अधिक चिंताजनक असल्याचे सिद्ध झाले आहे. कोरोना विषाणूच्या अन्य प्रकाराच्या संसर्गानंतर शरीरात तयार होणाऱ्या अँडिबॉडीजला अन्य म्युटंटचा सामना करणे कठीण होऊ शकते. महिन्याभरापूर्वी भारतात निवडणूक प्रचार आणि धार्मिक कार्यक्रमांमुळे कोरोनाचा ‘बी.१.६१७’ हा व्हेरियंट मोठ्या प्रमाणात फैलावण्यास मदत झाली. ‘बी.१.१.७’ या व्हेरियंटचा कोरोना विषाणू ब्रिटनमध्ये प्रथम आढळला आणि आता अमेरिकेत त्याचा प्रसार झाला आहे. बी. १.६१७ हा जास्त धोकादायक आहे, हे अद्याप सिद्ध झालेले नाही. पण अनुवांशिक क्रमवारीचा अभ्यास मोठ्या प्रमाणात झाल्याशिवाय कोरोना साथीच्या फैलावाला या अवताराला दोष देता येणार नाही, ‘WHO’च्या तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.

‘बी. १.६१७’ हा कोरोना विषाणूचा अवतार सुमार ४९ देशांत पसरला आहे. तेथे त्याचा संसर्ग वेगाने वाढत असल्याने तो सर्वांत धोकादायक असल्याचे दिसत आहे, असं कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील जनुकीय संशोधक स्टॅकिया वायमन म्हणाले.