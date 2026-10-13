Religious Tourism: प्रयागराजमधील चार प्राचीन शिवमंदिरांचा कायापालट; धार्मिक पर्यटनासाठी पाच कोटींचा निधी मंजूर

त्रिवेणी संगमासाठी प्रसिद्ध असलेल्या प्रयागराजमधील धार्मिक पर्यटनाला नवी दिशा देण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील चार प्राचीन शिवमंदिरांचे संवर्धन आणि सुशोभीकरण करण्यात येणार असून, यासाठी एकूण ५.७४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे संगमाव्यतिरिक्त जिल्ह्यातील ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांकडेही पर्यटकांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.या योजनेत जसरा येथील पाथरबांधी महादेवालय, प्राचीन भोलेगिरी मंदिर, बोलन महादेव मंदिर आणि घीनपूर येथील प्राचीन शिवाला मंदिर यांचा समावेश आहे. मंदिरांचे ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व जपून भाविकांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे..चार मंदिरांसाठी किती निधी?चारही मंदिरांच्या विकासासाठी मंजूर निधीचे वाटप पुढीलप्रमाणे आहे.पाथरबांधी महादेवालय, जसरा : १.९४ कोटी रुपयेप्राचीन भोलेगिरी मंदिर : १.८७ कोटी रुपयेबोलन महादेव मंदिर : ९७.६१ लाख रुपयेप्राचीन शिवाला मंदिर, घीनपूर : ९४.३९ लाख रुपयेया चारही प्रकल्पांसाठी मिळून ५.७४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे..भाविकांसाठी आधुनिक सुविधामंदिरांच्या परिसरात भाविकांच्या सोयीसाठी धर्मशाळा, विश्रामासाठी निवारे आणि बहुउद्देशीय सभागृह उभारण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय प्रवेशद्वार, पदपथ, बसण्याची व्यवस्था आणि अंतर्गत रस्त्यांची सुधारणा केली जाणार आहे.दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना गर्दीच्या वेळीही सुलभतेने मंदिरात प्रवेश करता यावा, तसेच परिसरात फिरणे आणि विश्रांती घेणे सोयीचे व्हावे, यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाणार आहे..पारंपरिक वास्तुकलेला प्राधान्यमंदिरांच्या सुशोभीकरणात पारंपरिक वास्तुशैली आणि धार्मिक वारशाचे जतन करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी सँडस्टोन अर्थात वाळूच्या खडकाचा वापर, धार्मिक कथांवर आधारित भित्तिशिल्पे आणि आकर्षक विद्युत रोषणाई यांसारख्या कामांचा समावेश आहे.तसेच लँडस्केपिंगच्या माध्यमातून मंदिर परिसर अधिक सुबक आणि हिरवागार करण्याचे नियोजन आहे. मंदिरांचे मूळ स्वरूप आणि ऐतिहासिक महत्त्व अबाधित ठेवून विकासकामे करण्याचे उद्दिष्ट आहे..संगमापलीकडील पर्यटनाला चालनाप्रयागराजमध्ये त्रिवेणी संगम आणि कुंभमेळ्यामुळे मोठ्या संख्येने भाविक आणि पर्यटक येतात. मात्र, जिल्ह्यातील इतर प्राचीन मंदिरांनाही धार्मिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व आहे. या मंदिरांचा पर्यटनाच्या मुख्य प्रवाहात समावेश झाल्यास पर्यटकांना संगमासोबतच अन्य धार्मिक स्थळांनाही भेट देता येईल.या विकासकामांमुळे स्थानिक दुकानदार, पूजा साहित्य विक्रेते आणि वाहतूक व्यावसायिकांना व्यवसायाच्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मंदिरांचे संवर्धन करण्याबरोबरच परिसरातील धार्मिक पर्यटनाला आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.