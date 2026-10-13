देश

Religious Tourism: प्रयागराजमधील चार प्राचीन शिवमंदिरांचा कायापालट; धार्मिक पर्यटनासाठी पाच कोटींचा निधी मंजूर

Religious Tourism, Prayagraj Shiva Temples, Temple Development अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकारने प्रयागराजमधील चार प्राचीन शिवमंदिरांच्या संवर्धन आणि सुशोभीकरणासाठी ५.७४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
prayagraj shiv temples tourism

prayagraj shiv temples tourism

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

त्रिवेणी संगमासाठी प्रसिद्ध असलेल्या प्रयागराजमधील धार्मिक पर्यटनाला नवी दिशा देण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील चार प्राचीन शिवमंदिरांचे संवर्धन आणि सुशोभीकरण करण्यात येणार असून, यासाठी एकूण ५.७४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे संगमाव्यतिरिक्त जिल्ह्यातील ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांकडेही पर्यटकांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

या योजनेत जसरा येथील पाथरबांधी महादेवालय, प्राचीन भोलेगिरी मंदिर, बोलन महादेव मंदिर आणि घीनपूर येथील प्राचीन शिवाला मंदिर यांचा समावेश आहे. मंदिरांचे ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व जपून भाविकांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे.

Loading content, please wait...
tour
prayagraj
Tourisim
religion
Tourism
Marathi News Esakal
www.esakal.com