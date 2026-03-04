देश

Tehran Attack: मोसादच्या पूर्वनियोजनामुळे खामेनेईंचा खातमा; इस्राईलच्या गुप्तहेर संस्थेची सहा महिन्यांपासून तयारी, तेहरानमधील कॅमेरे हॅक!

Middle East geopolitical Tension Analysis: मोसादच्या गुप्त मोहिमेने खामेनेईंचा खातमा; तेहरानमधील कॅमेरे हॅक
Heightened security presence reported in Tehran amid circulating claims of an intelligence operation.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तेहरान: अमेरिका व इस्राईलने इराणवर शनिवारी (ता.२८) संयुक्त हवाई हल्ले केल्यानंतर काही तासांतच इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांची हत्या करण्यात आली. खामेनेईंना मारण्यासाठी इस्राईलची प्रसिद्ध गुप्तहेर संस्था मोसादने संपूर्ण तयारी केली असल्याचे समोर आले आहे.

attack
Security
Iran
operation

