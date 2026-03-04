Tehran Attack: मोसादच्या पूर्वनियोजनामुळे खामेनेईंचा खातमा; इस्राईलच्या गुप्तहेर संस्थेची सहा महिन्यांपासून तयारी, तेहरानमधील कॅमेरे हॅक!

तेहरान: अमेरिका व इस्राईलने इराणवर शनिवारी (ता.२८) संयुक्त हवाई हल्ले केल्यानंतर काही तासांतच इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांची हत्या करण्यात आली. खामेनेईंना मारण्यासाठी इस्राईलची प्रसिद्ध गुप्तहेर संस्था मोसादने संपूर्ण तयारी केली असल्याचे समोर आले आहे. .Success Story: ‘ती’च्या स्वप्नांना मिळतेय सासर-माहेरचं बळ; जिद्द अन् चिकाटीने ‘सहाय्यक संचालक’ पदाला गवसणी, सायली कांबळे-चव्हाण यांची भरारी!.इराणची राजधानी तेहरानमधील बहुतांश वाहतूक कॅमेरे मोसादने गेल्या अनेक वर्षांपासून हॅक केले होते. शनिवारी ज्या ठिकाणी खामेनेई यांचा मृत्यू झाला, त्या पाश्चर स्ट्रीट परिसरातील हालचालींवर इस्राईलचे बारीक लक्ष होते, असे वृत्त ब्रिटनच्या ‘फायनान्शिअल टाइम्स’ने दिले आहे. या परिसरातील एका कॅमेऱ्याचा कोन इस्राईलसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरला. यामुळे या अतिसुरक्षित भागातील दैनंदिन घडामोडींची माहिती त्यांना मिळत होती. .किचकट अल्गोरिदमच्या मदतीने सुरक्षा रक्षकांचे पत्ते, त्यांच्या कामाच्या वेळा, कामावर जाण्याचे मार्ग आणि ते कोणाचे संरक्षण करत आहेत, याची सविस्तर माहिती संकलित करण्यात आली होती. याला गुप्तचर यंत्रणांच्या भाषेत ‘पॅटर्न ऑफ लाइफ असे म्हटले जाते. खामेनेई यांच्या हत्येचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून राबवण्यात आलेल्या गुप्तचर मोहिमेचा हा एक भाग होता..वाहतुकीच्या प्रत्यक्ष माहितीच्या मदतीने इस्राईल आणि ‘सीआयए’ला खामेनेई शनिवारी सकाळी नेमके किती वाजता कार्यालयात असतील आणि त्यांच्याबरोबर कोण असेल, याची अचूक माहिती मिळाली होती. तेहरानमधील मध्यवर्ती भागातील या मुख्यालयात त्यादिवशी सकाळी एक बैठक होणार असल्याची माहिती इस्रायली गुप्तचर यंत्रणेला मिळाली आणि त्यानंतर हल्ल्याची वेळ अलीकडे आणण्यात आली, असे वृत्त ‘रॉयटर्स’ने दिले आहे. .Shaktipith Highway: शक्तिपीठ महामार्गासाठी मोजणी सुरू; कलम १६३ लागू, गावांमध्ये तणाव, शेतकऱ्यांचा संवादाचा आग्रह!.या ठिकाणी खामेनेई उपस्थित राहणार असल्याची महत्त्वाची आणि खात्रीशीर माहिती ‘सीआयए’ला मिळाली होती. इस्राईलने पाश्चर स्ट्रीटजवळील सुमारे डझनभर मोबाईल टॉवरमधील काही तांत्रिक घटकांमध्ये बिघाड घडवून आणला होता, असे ‘रॉयटर्स’च्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे कॉल केल्यावर संबंधित फोन व्यस्त असल्याचे भासत होते. खामेनेई यांच्या सुरक्षा पथकाला संभाव्य धोक्याच्या सूचना मिळणार नाही, अशी व्यवस्था इस्राईलने केली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.