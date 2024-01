Republic Day 2024: संविधान दोन महिने विलंबाने का लागू करण्यात आले? काय आहे इतिहास?

नवी दिल्ली- २६ जानेवारी हा दिवस भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. भारत २६ जानेवारी, १९५० रोजी एक सार्वभौम, लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र बनला होता. या दिवशी देशाने संविधान लागू केले होते. भारताचे संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित दस्तावेज आहे. संविधानाचा स्वीकार करण्यासाठी २६ जानेवारी हा दिवस निवडण्यामागे एक खास कारण आहे.(Republic Day 2024 26 january 1950 Why was the Constitution implemented with a delay of two months What is history)

देशात पहिल्यांदा स्वातंत्र्य दिवस २६ जानेवारी १९३० रोजी साजरा करण्यात आला होता. त्यामुळेच २६ जानेवारी रोजीच संविधान लागू करण्यात आले होते. ३१ डिसेंबर १९२९ मध्ये काँग्रेसच्या लाहौरच्या अधिवेशनात जवाहरलाल नेहरु हे अध्यक्षपदावर होते. त्यांनी अधिवेशनात पूर्ण स्वराज्याचा प्रस्ताव समोर ठेवला होता. अधिवेशनात अशी मागणी करण्यात आली होती की, २६ जानेवारी १९३० रोजीपर्यंत ब्रिटिश सरकारने भारताला डोमिनियन स्टेटचा दर्जा दिला नाही तर भारताच्या पूर्ण स्वातंत्र्याची घोषणा करण्यात येईल.