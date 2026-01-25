देश

Republic Day 2026 : ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनी इतिहास रचला जाणार! परेडमध्ये पहिल्यांदाच महिला ब्लॅक कमांडो

Mission Shakti Republic Day parade 2026 : ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनी उत्तर प्रदेश पोलीस आयुक्तालयाची परेड पूर्णपणे ‘मिशन शक्ती’ला समर्पित असून पहिल्यांदाच महिला कमांडो शौर्याचे प्रदर्शन करतील.
Republic Day 2026

Republic Day 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Women commando Republic Day Uttar Pradesh : ७७ वा प्रजासत्ताक दिन (२६ जानेवारी २०२६) उत्तर प्रदेश आणि विशेषतः पोलीस आयुक्तालयाच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाणार आहे. यंदाची परेड पूर्णपणे 'मिशन शक्ती' मोहिमेला समर्पित असेल, जिथे पहिल्यांदाच महिला कमांडो पथक आपल्या शौर्याचे प्रदर्शन करताना दिसेल.

यंदाची परेड ही केवळ औपचारिकता नसून महिला सक्षमीकरणाचे एक जिवंत उदाहरण असेल. आयुक्तालय प्रशासनाने प्रथमच परेडची संपूर्ण सूत्रे महिलांच्या हाती सोपवली आहेत.

Loading content, please wait...
Republic Day
police
women
History

Related Stories

No stories found.