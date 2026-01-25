Republic Day 2026 : ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनी इतिहास रचला जाणार! परेडमध्ये पहिल्यांदाच महिला ब्लॅक कमांडो

Women commando Republic Day Uttar Pradesh : ७७ वा प्रजासत्ताक दिन (२६ जानेवारी २०२६) उत्तर प्रदेश आणि विशेषतः पोलीस आयुक्तालयाच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाणार आहे. यंदाची परेड पूर्णपणे 'मिशन शक्ती' मोहिमेला समर्पित असेल, जिथे पहिल्यांदाच महिला कमांडो पथक आपल्या शौर्याचे प्रदर्शन करताना दिसेल.यंदाची परेड ही केवळ औपचारिकता नसून महिला सक्षमीकरणाचे एक जिवंत उदाहरण असेल. आयुक्तालय प्रशासनाने प्रथमच परेडची संपूर्ण सूत्रे महिलांच्या हाती सोपवली आहेत..पहिल्यांदाच 'काळ्या वर्दीत' महिला कमांडोया परेडचे सर्वात मोठे आकर्षण महिला कमांडो पथक असेल. जेव्हा या लेकी काळ्या वर्दीत 'मार्च पास्ट' करतील, तेव्हा त्यांची चित्त्यासारखी चपळाई प्रेक्षकांना थक्क करून सोडेल. या पथकात ५ ते ५.५ फूट उंचीच्या जांबाज मुलींचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्या 'ब्लॅक कमांडो' म्हणून आपल्या ताकदीची प्रचिती देतील.हे पथक अपर पोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) डीआयजी शिवहरी मीणा यांच्या अधिपत्याखाली असेल, जे त्यांच्या शस्त्रास्त्रांपासून ते ऑपरेशनपर्यंत सर्व बाबींवर देखरेख ठेवतील..CM Yogi Adityanath: सीएम योगींचा मोठा निर्णय: 'नारी शक्ती'ला मिळाले 'कवच', स्वतःच्या अटींवर नाइट ड्यूटी आणि दुप्पट मजुरीचा अधिकार.१६ तुकड्या, सर्व प्रमुख महिलाचइतिहासात पहिल्यांदाच असे घडत आहे की परेडमधील सर्व महत्त्वाच्या विभागांचे नेतृत्व महिला करतील. घोडदळ, जांबाज बाइकर्स, अग्निशमन दल आणि बॉम्ब शोधक व नाशक पथक (BDDS) अशा सर्व १६ तुकड्यांमध्ये केवळ महिलाच असतील. सुमारे ३०० महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या २४ तुकड्या या भव्य सोहळ्याचा भाग बनतील.'मिशन शक्ती' थीम आणि विशेष सन्मानपोलीस आयुक्त मोहित अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली यंदाची थीम 'मिशन शक्ती' ठेवण्यात आली आहे. या लेकींचा उत्साह वाढवण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. परेडच्या यशस्वी सांगतेनंतर पोलीस आयुक्त स्वतः या महिला कमांडोंसोबत दुपारचे जेवण (Lunch) घेतील.राष्ट्रभक्तीची भावना अधिक दृढ करण्यासाठी, २३ जानेवारी रोजी प्रदर्शित झालेला 'बॉर्डर २' हा चित्रपट दाखवण्यासाठी या लेकींसाठी संपूर्ण सिनेमा हॉल बुक करण्यात आला आहे..कठोर आणि नियमित सराव१० जानेवारीपासूनच या महिला पोलीस कर्मचारी कडाक्याच्या थंडीत सकाळी पोलीस लाईनमध्ये पोहोचून सराव करत आहेत. त्यांचे शिस्त आणि समर्पण हे सिद्ध करते की, त्या आता कोणत्याही आव्हानाचा सामना करण्यासाठी सज्ज आहेत.हा उपक्रम केवळ एक प्रदर्शन नसून समाजासाठी एक मोठा संदेश आहे की, सुरक्षेची जबाबदारी आता केवळ पुरुषांपुरती मर्यादित नाही. महिला कमांडोचे हे पथक उत्तर प्रदेशच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेला एक नवी बळकटी देईल आणि येणाऱ्या पिढीतील मुलींसाठी प्रेरणास्थान ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.