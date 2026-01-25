Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनी कुठे फिराल? उत्तर प्रदेशातील ही शहरे देतील देशभक्तीचा खास अनुभव

26 January celebration : प्रजासत्ताक दिन (२६ जानेवारी) हा प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचा आणि उत्सवाचा दिवस असतो. दिल्लीच्या कर्तव्य पथावरील परेडप्रमाणेच उत्तर प्रदेशातील ऐतिहासिक शहरांमध्येही या दिवसाची एक वेगळीच 'धूम' पाहायला मिळते. उत्तर प्रदेशातील ही शहरे केवळ त्यांच्या सौंदर्यासाठीच नाही, तर स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यांच्या योगदानासाठीही ओळखली जातात..लखनौ: राजधानीचा शाही थाटउत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमध्ये प्रजासत्ताक दिन अत्यंत दिमाखात साजरा केला जातो. विधानभवन परेड येथे होणारी भव्य परेड आणि विविध विभागांचे चित्ररथ पाहण्यासाठी हजारो लोक एकत्र येतात. लखनौचे हृदय मानल्या जाणाऱ्या हजरतगंज परिसरात रोषणाई आणि देशभक्तीपर कार्यक्रमांची मोठी रेलचेल असते. ऐतिहासिक इमारती तिरंगी दिव्यांनी उजळून निघतात..Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनासाठी तयारी करताना 'या' चुका करु नका.आग्रा: प्रेमाचे प्रतीक आता तिरंगी रंगातआग्र्यामध्ये प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह पर्यटकांसाठी पर्वणीच असतो. ताजमहल आणि आग्रा किल्ला या ऐतिहासिक वास्तूंच्या परिसरात विशेष सजावट केली जाते. आग्रा किल्ला संध्याकाळी तिरंगी प्रकाशात न्हाऊन निघतो, जो पाहण्यासारखा असतो. आग्रा किल्ल्यावर संध्याकाळी होणारा विशेष लेझर शो भारताचा गौरवशाली इतिहास मांडतो..प्रयागराज: क्रांती आणि अध्यात्माचा संगमप्रयागराजमध्ये प्रजासत्ताक दिनाला एक वेगळेच भावनिक महत्त्व आहे. ज्या ठिकाणी महान क्रांतिकारक चंद्रशेखर आझाद यांनी आपल्या प्राणांची आहुति दिली, त्या चंद्रशेखर आझाद पार्क बागेत या दिवशी विशेष आदरांजली वाहिली जाते. नेहरू घराण्याचे निवासस्थान असलेले आनंद भवन झेंड्यांनी आणि फुलांनी सजवले जाते. येथे निघणारी 'तिरंगा यात्रा' आणि सांस्कृतिक झाँकी पर्यटकांचे आकर्षण ठरतात..झाशी: शौर्याची गाथा'झाशीची राणी' लक्ष्मीबाई यांच्या शौर्याची साक्ष देणारे हे शहर प्रजासत्ताक दिनी पूर्णपणे देशभक्तीच्या रंगात रंगलेले असते. या दिवशी झाशीचा किल्ला पाहण्यासाठी पर्यटकांची मोठी गर्दी होते. किल्ल्यावर होणारी परेड आणि स्थानिक कलाकारांचे कार्यक्रम पाहून अंगावर शहारे येतात. किल्ल्याच्या परिसरात रात्रीच्या वेळी होणारे 'लाईट अँड साऊंड' शो स्वातंत्र्यलढ्यातील झाशीचे योगदान जिवंत करतात.हे प्रजासत्ताक दिन तुमच्यासाठी केवळ सुट्टी न राहता एक प्रेरणादायी अनुभव ठरू शकतो. उत्तर प्रदेशातील या शहरांमध्ये गेल्यास तुम्हाला भारतीय संविधान, लोकशाही आणि महान क्रांतिकारकांच्या बलिदानाची आठवण अधिक प्रकर्षाने होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.