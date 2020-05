मातेला कोरोना झाल्यास गर्भाला धोका; अमेरिकेतील नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठातील संशोधकांचा दावा 

नवी दिल्ली - गर्भवतीला कोरोना विषाणूंचा संसर्ग झाला असेल तर नाळेत जखम आणि रक्ताच्या गुठळ्या जमा होऊ शकतात. यामुळे अकाली प्रसूती होऊन बाळाच्या जीवालाही धोका उत्पन्न होऊ शकतो. अमेरिकेतील नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठातील संशोधकांनी हा दावा केला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप धोक्याचे स्वरूप

- कोरोनाचे विषाणू नाळेसह उदरातही जखम करू शकतात.

- रक्तपुरवठ्यावरही परिणाम होऊन गर्भात वाढत असलेल्या भ्रूणाला धोका उत्पन्न होऊ शकतो.

- कोरोनाचा संसर्ग नाळेपर्यंत पोचला तर अकाली प्रसूती होऊ शकते.

- भ्रूणाचे अवयव नष्ट होऊ शकतात किंवा गर्भात त्याचा मृत्यू ओढवतो. गर्भपाताचा धोका

- नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठातर्फे १६ गर्भवतींवर संशोधन

- १५ गर्भवतींनी निरोगी बाळांना जन्म दिला

- गर्भवतींची देखभाल काळजीपूर्वक करणे आवश्‍यक

- कोरोनाची लागण झाल्यावर सहा टक्के महिलांना गर्भपाताचा धोका

- गर्भधारणेच्या तीन महिन्यांनंतर गर्भपात होण्याच्या प्रमाणापेक्षा कोरोनामुळे गर्भपात होण्याचा धोका एक टक्का जास्त. असे दिसले बदल

- बारा गर्भवतींच्या नाळेत वेगळ्या प्रकारची जखम दिसली.

- या जखमेमुळे मातेपासून बाळाला होणाऱ्या रक्तपुरवठ्यात अडथळा निर्माण होऊ शकतो.

- सोळापैकी सहा महिलांच्या गर्भाच्या नाळेत रक्ताच्या गुठळ्या आढळल्या संशोधक म्हणतात

- खूप कमी महिलांवर संशोधन.

- गर्भवतींमध्ये खूप नकारात्मक बदल दिसले नसले तरी कोरोनाव्हायरसमुळे नाळेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, याला पुष्टी मिळाली.

- डॉ. जेफरी गोल्डस्टिन यांच्या सांगण्यानुसार जर माता कोरोनाबाधित आहे तर बाळामंध्ये पुढील काळात काही समस्या उदभवू नये, याची काळजी घेणे आवश्‍यक.

- लोकांना घाबरवण्याचा आमचा उद्देश नाही, पण ही गोष्ट चिंताजनक आहे, असे संशोधक आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. एमिली मिलर यांचे म्हणणे. फ्लूच्या साथीतील निष्‍कर्ष

- जी मुले १९१८ ते १९ या फ्लूच्या साथीत जन्माला आली आहेत, त्यांना हृदयरोगाचा धोका जास्त होता, असे या आधी केलेल्या संशोधनात आढळले आहे. संशोधनाव्यतिरिक्त कोरोनाच्या अन्य चार रुग्णांचा गर्भपात झाला आहे. यात तीन रुग्णांना सौम्य संसर्ग झाला होता तर एकाची प्रकृती गंभीर होती.

जेफरी गोल्डस्टिन, संशोधक



