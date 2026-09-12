Orangutan : ओरांगउटान परत द्या; इंडोनेशियाची मागणी; तस्करीच्या तपासाला वेग

भुवनेश्वर - ओडिशातील बालासोर जिल्ह्यातील जंगलात सापडलेल्या ओरांगउटानच्या पाच पिलांना परत इंडोनेशियात पाठवावे, अशी मागणी इंडोनेशियाने केल्याने या प्रकरणाला आता आंतरराष्ट्रीय वळण मिळाले आहे. दरम्यान, भारतात नैसर्गिकरीत्या आढळत नसलेले हे प्राणी ओडिशात कसे पोहोचले, याचा भारतीय यंत्रणांकडून तपास सुरू आहे..बालासोर जिल्ह्यातील भोगराई भागातील विचित्रपूर वनक्षेत्रात बदापई गावाजवळ ८ सप्टेंबरला पाच पिल्लू ओरांगउटान आढळले. सकाळी सहाच्या सुमारास स्थानिक नागरिकांनी या अनोख्या प्राण्यांना झाडांवर फिरताना आणि एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर झोके घेताना पाहिले. त्यानंतर त्यांनी वन विभागाला माहिती दिली. वन खात्याने ताब्यात घेतलेल्या ओरांगउटानमध्ये तीन नर आणि दोन मादी असून, त्यांचे वय सहा ते आठ महिन्यांदरम्यान असल्याचे सांगण्यात आले..या प्रकरणाची दखल इंडोनेशियाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. पाचही ओरांगउटानच्या संदर्भात इंडोनेशियाने भारत सरकारशी संपर्क साधला असून, तपास आणि जनुकीय पुराव्यांवरून हे प्राणी इंडोनेशियातील असल्याचे स्पष्ट झाल्यास त्यांना मायदेशी परत नेण्यासाठी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली आहे..इंडोनेशियाने ओरांगउटानची माहिती, त्यांची प्रकृती, सध्याचे ठिकाण तसेच त्यांची संभाव्य तस्करीबाबत माहिती मागितली आहे. दरम्यान, इंडोनेशियाने ओरांगउटानना परत नेण्याची इच्छा व्यक्त केली असली तरी ओडिशा सरकारने पाचही ओरांगउटानना नंदनकानन प्राणिसंग्रहालयातच ठेवण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी सीझेडएकडे केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.