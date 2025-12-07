देश

Right to Disconnect Bill काय आहे? आता कंपन्यांना दंड होणार? पण लागू होण्यासाठी ही आहे मोठी 'अट'

Right to Disconnect Bill was introduced alongside other socially significant private bills: कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्य, वैयक्तिक आयुष्य आणि काम-जीवन समतोलासाठी लोकसभेत ऐतिहासिक ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ विधेयक सादर
Right to Disconnect Bill 2025:

Sandip Kapde
Updated on

लोकसभेत शुक्रवारी अनेक खासगी विधेयके मांडण्यात आली, ज्यात कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर कामाच्या फोन आणि ईमेलपासून दूर राहण्याची परवानगी देणारे एक महत्त्वाचे विधेयक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हे 'डिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार विधेयक, २०२५' सादर केले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना सुट्टीच्या दिवशी किंवा वेळ संपल्यानंतर बॉसच्या कॉलला उत्तर न देण्याचा हक्क मिळेल.

Supriya Sule
loksabha
winter session
Supriya Sule statement

