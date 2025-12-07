Right to Disconnect Bill काय आहे? आता कंपन्यांना दंड होणार? पण लागू होण्यासाठी ही आहे मोठी 'अट'

लोकसभेत शुक्रवारी अनेक खासगी विधेयके मांडण्यात आली, ज्यात कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर कामाच्या फोन आणि ईमेलपासून दूर राहण्याची परवानगी देणारे एक महत्त्वाचे विधेयक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हे 'डिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार विधेयक, २०२५' सादर केले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना सुट्टीच्या दिवशी किंवा वेळ संपल्यानंतर बॉसच्या कॉलला उत्तर न देण्याचा हक्क मिळेल..स्वच्छतेच्या साधनांसह आरोग्य फायदे मिळवण्याच्या तरतुदीयाशिवाय, काँग्रेसच्या खासदार कदियम काव्या यांनी 'मासिक पाळीचे फायदे विधेयक, २०२४' आणले, जे महिलांना मासिक पाळीच्या काळात कामाच्या जागी आवश्यक सुविधा आणि मदत उपलब्ध करवण्यावर भर देते. लोकजनशक्ती पक्षाच्या खासदार शांभवी चौधरी यांनीही असेच एक विधेयक मांडले, ज्यात काम करणाऱ्या महिलांसह विद्यार्थिनींना मासिक पाळीच्या वेळी पगारी रजा, स्वच्छतेच्या साधनांसह आरोग्य फायदे मिळवण्याच्या तरतुदी आहेत..देशात सध्या ७० तासांच्या कामाच्या आठवड्याबाबत मोठी चर्चा सुरू आहे. काही जण या कल्पनेचे समर्थन करतात, तर जनरेशन झेडचे लोक याला तीव्र विरोध करत आहेत. ते वैयक्तिक जीवन, स्वतःचा वेळ आणि काम-जीवनातील समतोल यासारखे मुद्दे मांडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, हे नवे विधेयक कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेनंतर कामाशी जोडलेल्या फोन आणि ईमेलला प्रतिसाद न देण्याची स्वातंत्र्य देते. लोकसभा आणि राज्यसभेतील सदस्य अशा विषयांवर खासगी विधेयके आणू शकतात, ज्यात सरकारने कायदे करावेत असे त्यांना वाटते. मात्र, बहुतेक वेळा ही विधेयके सरकारच्या भूमिकेनंतर मागे घेतली जातात..PM Narendra Modi : यूपीची 'ही' ग्रामपंचायत कचऱ्यातून छापतेय नोटा; कल्पना झाली हिट; पंतप्रधान मोदींशी आहे कनेक्शन!.ईमेलपासून पूर्णपणे मुक्त राहण्याची हमीसुप्रिया सुळे यांच्या विधेयकात कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण स्थापन करण्याची योजना आहे. यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सुट्टी किंवा वेळ संपल्यानंतर कामाच्या कॉल आणि ईमेलपासून पूर्णपणे मुक्त राहण्याची हमी मिळेल. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित कंपनी किंवा संस्थेवर कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनाच्या एक टक्का दंड लावला जाईल. हे विधेयक कर्मचाऱ्यांना इलेक्ट्रॉनिक संदेश, कॉल आणि ईमेल यांसारख्या कामाशी निगडित गोष्टींपासून दूर राहण्याची संधी देते..सुळे यांनी एक्स सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर म्हटले आहे की, हे विधेयक लोकांना उत्तम जीवनमान आणि निरोगी काम-जीवन समतोल प्रदान करण्यासाठी आहे. आजच्या डिजिटल युगात होणाऱ्या बर्नआउटला कमी करण्यात याचा फायदा होईल. त्या म्हणतात की, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि संप्रेषणामुळे काम अधिक सोपे झाले आहे.द्रमुकच्या खासदार कनिमोझी करुणानिधी यांनी भारतात मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करण्यासाठी विधेयक आणले. या शिक्षेच्या विरोधात वेळोवेळी आवाज उठवले जात असले तरी, केंद्र सरकार काही प्रकरणांमध्ये ते प्रतिबंधक म्हणून आवश्यक असल्याचे सांगते..पत्रकार विधेयक -खासदार विशाल पाटील यांनी 'पत्रकार (हिंसाचार प्रतिबंध आणि संरक्षण) विधेयक, २०२४' सादर केले. यात पत्रकारांवरील हिंसाचार थांबवण्यासाठी, त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेण्यासाठी आणि मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी विविध तरतुदी आहेत.या सर्व विधेयकांमुळे संसदेत कर्मचारी हक्क, महिला आरोग्य आणि इतर सामाजिक मुद्द्यांवर नव्या चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. हे विधेयके मंजूर होण्यासाठी सरकारचा पाठिंबा आवश्यक आहे.CM Yogi Adityanath : अयोध्यापाठोपाठ आता मथुरा-काशी वादावर सीएम योगींचे मोठे विधान;'आम्ही सर्व ठिकाणी पोहोचणार'! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.