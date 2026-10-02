Jharkhand TAVI : ओपन-हार्ट सर्जरीविना बदलली हृदयाची झडप; सरकारी रुग्णालयात पहिल्यांदाच 'TAVI' हृदय शस्त्रक्रिया यशस्वी

झारखंड: झारखंडमधील राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्था अर्थात रिम्समध्ये हृदयविकाराच्या उपचार क्षेत्रात महत्त्वाचे यश मिळाले आहे. रिम्सच्या कार्डिओलॉजी विभागात प्रथमच ट्रान्सकॅथेटर एओर्टिक व्हॉल्व्ह इम्प्लांटेशन (TAVI) प्रक्रिया यशस्वीपणे करण्यात आली. रिम्सच्या माहितीनुसार, झारखंडमधील कोणत्याही सरकारी रुग्णालयात यशस्वी झालेली ही पहिली TAVI प्रक्रिया आहे. कार्डिओलॉजी विभागाचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. मृणाल कुंज यांच्या नेतृत्वाखाली वैद्यकीय पथकाने ही प्रक्रिया पूर्ण केली..TAVI म्हणजे नेमके काय?TAVI ही गंभीर एओर्टिक व्हॉल्व्हच्या आजारावर केली जाणारी कमीत कमी चिरफाड असलेली उपचारपद्धती आहे. पारंपरिक ओपन-हार्ट सर्जरीमध्ये छाती उघडून खराब झालेला हृदयाचा झडप बदलला जातो. TAVIमध्ये मात्र कॅथेटरच्या माध्यमातून कृत्रिम झडप हृदयापर्यंत नेऊन खराब झालेल्या एओर्टिक व्हॉल्व्हच्या जागी बसवला जातो. त्यामुळे मोठी शस्त्रक्रिया टाळता येते.विशेषतः गंभीर एओर्टिक व्हॉल्व्ह आजार असलेल्या आणि पारंपरिक शस्त्रक्रियेमध्ये अधिक जोखीम असलेल्या रुग्णांसाठी TAVI ही आधुनिक उपचारपद्धती मानली जाते. रिम्सच्या कार्डिओलॉजी विभागात कॅथ लॅबची २४ तास सुविधा उपलब्ध असल्याची माहिती संस्थेच्या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे..डॉ. मृणाल कुंज यांच्या नेतृत्वाखाली प्रक्रियाही प्रक्रिया कार्डिओलॉजी विभागाचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. मृणाल कुंज यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. रिम्सच्या अधिकृत माहितीनुसार डॉ. कुंज हे कार्डिओलॉजी विभागातील सहाय्यक प्राध्यापक आहेत, तर डॉ. हेमंत नारायण राय हे विभागप्रमुख आहेत.या यशामुळे अत्याधुनिक हृदय उपचारांसाठी राज्याबाहेरील मोठ्या वैद्यकीय केंद्रांवर अवलंबून राहणाऱ्या रुग्णांना राज्यातच आधुनिक उपचार उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने रिम्सची क्षमता वाढली आहे..दर सोमवारी Gastroenterology OPDदरम्यान, रिम्समध्ये पोट आणि पचनसंस्थेशी संबंधित आजारांच्या रुग्णांसाठी दर सोमवारी विशेष Gastroenterology OPD सुरू करण्यात आली आहे. या ओपीडीमध्ये मेडिसिन विभागाचे डॉ. मनोहर लाल प्रसाद रुग्णांची तपासणी करून आवश्यक वैद्यकीय सल्ला आणि पुढील उपचारांबाबत मार्गदर्शन करणार आहेत. ही सुविधा सुरू झाल्याची माहिती ३० सप्टेंबर आणि १ ऑक्टोबरच्या स्थानिक वृत्तांतून समोर आली आहे.पोट आणि पचनसंस्थेशी संबंधित विविध आजारांची तपासणी, आवश्यक चाचण्यांचा सल्ला आणि अहवालानुसार पुढील उपचारांची दिशा या ओपीडीमध्ये ठरवली जाणार आहे..रिम्सच्या अधिकृत संकेतस्थळावर Gastroenterology Super Speciality Clinicचे नियमित वेळापत्रक सध्या मंगळवारी दाखवले आहे; त्यामुळे सोमवारची सुविधा ही नव्याने सुरू करण्यात आलेली विशेष OPD असल्याचे ताज्या वृत्तांवरून स्पष्ट होते.रिम्समधील TAVIसारख्या अत्याधुनिक हृदय उपचारासोबत पचनसंस्थेच्या आजारांसाठी सुरू झालेली विशेष ओपीडी यामुळे रुग्णांना विविध विशेषज्ञ सेवा एकाच शासकीय वैद्यकीय संस्थेत उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.