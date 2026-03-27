Rinku Singh Video: लवकरच येऊन जॉइनिंग लेटर घेईन'; रिंकू सिंहने योगींचे मानले आभार! उपकर्णधारपदाच्या जबाबदारीसह नव्या इनिंगला सुरुवात

भारतीय क्रिकेट संघाचा धडाकेबाज फलंदाज आणि अलिगडचा सुपुत्र रिंकू सिंह याने एक खास व्हिडिओ संदेश जारी करून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत. त्याला मिळालेल्या 'प्रादेशिक क्रीडा अधिकारी' (Regional Sports Officer - RSO) या पदाबद्दल आणि राज्य सरकारकडून मिळालेल्या आर्थिक सन्मानाबद्दल त्याने कृतज्ञता व्यक्त केली आहे..२४ मार्च २०२६ रोजी लखनौमध्ये झालेल्या भव्य सोहळ्यात रिंकू सिंहला नियुक्ती पत्र दिले जाणार होते, मात्र आयपीएल २०२६ च्या तयारीसाठी तो कोलकाता येथे KKR च्या सराव शिबिरात असल्याने या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकला नाही..व्हिडिओमध्ये रिंकू सिंह काय म्हणाला?रिंकूने आपल्या व्हिडिओ संदेशात अत्यंत नम्रतेने सांगितले, "मला प्रादेशिक क्रीडा अधिकारी म्हणून नियुक्त केल्याबद्दल मी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर आणि उत्तर प्रदेश सरकारचा मनापासून आभारी आहे."एशियन गेम्समधील चमकदार कामगिरीबद्दल उत्तर प्रदेश सरकारने त्याला ३ कोटी रुपयांच्या बक्षीस रकमेने सन्मानित केले आहे, ज्याचा उल्लेख करत त्याने सरकारचे विशेष आभार मानले."सध्या आयपीएलच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे मी येऊ शकलो नाही, पण लवकरच लखनौला येऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेईन आणि त्यांच्या हातून माझे नियुक्ती पत्र स्वीकारून आशीर्वाद घेईन.".IPL 2026: रिंकूवर दुहेरी जबाबदारीरिंकू सिंहसाठी हे वर्ष 'डबल धमाका' घेऊन आले आहे.आता तो उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये क्लास-२ गॅझेटेड अधिकारी बनला आहे. शिवाय कोलकाता नाईट रायडर्सने (KKR) रिंकूला आगामी आयपीएल २०२६ हंगामासाठी उपकर्णधार म्हणून नियुक्त केले आहे. तो कर्णधार अजिंक्य रहाणे याच्या मार्गदर्शनाखाली संघाचे नेतृत्व सांभाळेल..इतर खेळाडूंचाही गौरवमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रिंकू व्यतिरिक्त इतरही खेळाडूंना विविध पदांवर नियुक्त केले आहे:राजकुमार पाल (हॉकी): डीएसपी (DSP)प्रवीण कुमार (पॅरा ॲथलीट): डीएसपी (DSP)अजित सिंह, सुमिरन (पॅरा ॲथलीट): पंचायती राज अधिकारीप्रीतिपाल (ॲथलीट): खंड विकास अधिकारी (BDO)रिंकू सिंहचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला असून, त्याच्या साध्या स्वभावाचे आणि मेहनतीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.