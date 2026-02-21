देश

Rohit Pawar PC: दिल्लीत रोहित पवारांचा मोठा आरोप; अजितदादा विमान अपघात प्रकरणी बड्या नेत्याच्या राजीनाम्याची मागणी

Rohit Pawar Drops Fresh Bombshell in Delhi Over Ajit Pawar Plane Crash Case : दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत रोहित पवारांचा गंभीर आरोपांचा पाऊस; अजित पवार विमान अपघात प्रकरणात नागरी हवाई वाहतूक मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची थेट मागणी
Sandip Kapde
नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अजित पवार यांच्या अपघात प्रकरणातील गंभीर अनियमिततांवर बोट ठेवले. या प्रकरणी संबंधित विभागातील उच्चपदस्थ नेत्याने तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. रोहित पवार यांनी यापूर्वीही या अपघाताच्या तपासात मोठ्या नेत्यांचा हस्तक्षेप असल्याचे आरोप केले होते. आता पुन्हा एकदा त्यांनी त्या मुद्द्याला नवी दिशा दिली आहे.

