Rohit Pawar PC: दिल्लीत रोहित पवारांचा मोठा आरोप; अजितदादा विमान अपघात प्रकरणी बड्या नेत्याच्या राजीनाम्याची मागणी

नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अजित पवार यांच्या अपघात प्रकरणातील गंभीर अनियमिततांवर बोट ठेवले. या प्रकरणी संबंधित विभागातील उच्चपदस्थ नेत्याने तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. रोहित पवार यांनी यापूर्वीही या अपघाताच्या तपासात मोठ्या नेत्यांचा हस्तक्षेप असल्याचे आरोप केले होते. आता पुन्हा एकदा त्यांनी त्या मुद्द्याला नवी दिशा दिली आहे..बड्या नेत्याचा पूर्ण पाठिंबापत्रकार परिषदेत रोहित पवार यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, व्हीएसआर कंपनीला एका बड्या नेत्याचा पूर्ण पाठिंबा आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि संसदेत मुद्दा उपस्थित करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. विशेषतः नागरी हवाई वाहतूक मंत्री राममोहन नायडू यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा, अशी ठाम मागणी रोहित पवार यांनी केली. अपघाताच्या तपासात पारदर्शकता नसल्याचे सांगत त्यांनी केंद्र सरकारला जाब विचारला. याबाबत नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहणार असल्याचे रोहित पवार म्हणाले..विमानात जाणीवपूर्वक अतिरिक्त इंधनरोहित पवार यांनी अपघातग्रस्त विमानात जाणीवपूर्वक अतिरिक्त इंधन साठवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला. "सीसीटीव्ही फुटेज आम्हाला मिळत नाही, पण आमच्या हालचाली, प्रवासाचे मार्ग आणि सोबत कोण आहे याची सर्व माहिती व्हीएसआर ट्रोलर्सना कशी मिळते?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ट्रोलर्सना ही गोपनीय माहिती पुरवणाऱ्या यंत्रणेवर तातडीने कारवाई व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. आमच्या पत्रकार परिषदेला ट्रोलिंगच्या माध्यमातून विपर्यास करण्याचा प्रयत्न होत आहे. श्वेता सिंह यांची चौकशी हाताळताना मुद्दाम हेराफेरी केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. दिल्ली डीडीसीएतील वरिष्ठ अधिकारी ट्रोलर्सना सक्रिय मदत करत असल्याचा आरोपही रोहित पवार यांनी केला..Rohit Pawar Press : रोहित पवारांनी अजित पवारांना घेवून जाणाऱ्या 'VSR' विमान कंपनीच्या मालकाचा 'तो' दावा खोडून काढला अन् म्हटले... .जनतेची दिशाभूलअपघात तपासातील फेरफारांवर बोलताना रोहित पवार म्हणाले, "ब्लॅक बॉक्स खराब असल्याच्या फेक बातम्या पसरवून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. खोट्या गोष्टी सांगण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत." सरकारने ९ कोटी रुपये खर्च करून उभारलेल्या प्रयोगशाळेत तपासणी का होत नाही, याचे स्पष्टीकरण द्यावे, असे त्यांनी आव्हान दिले. अपघातातील आर्थिक बाबींबाबतही त्यांनी आकडेवारी दिली. ३५ कोटी रुपयांचा विमा घेतला होता. मशिनसाठी ५५ कोटी आणि दायित्वासाठी १० कोटी रुपयांचा विमा उतरवण्यात आला होता. पायलट दबावाखाली काम करत होता का? कारण त्याला नोकरी मिळत नव्हती. व्यवस्थापक स्वतः व्ही.के. सिंह आहेत. त्यांना अद्याप अटक झालेली नाही. उलट त्यांना सुरक्षित ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे रोहित पवार यांनी सांगितले..अपघात अहवाल आजपर्यंत आला नाहीपत्रकार परिषदेत रोहित पवार यांनी वारंवार सांगितले की, अपघात तपास पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि पक्षपाती पद्धतीने चालवला जात आहे. व्हीएसआर कंपनीला या प्रकरणातून ५५ कोटी रुपयांचा फायदा होणार असल्याचेही त्यांनी उघड केले. यापूर्वीही रोहित पवार यांनी अपघातातील राजकीय हस्तक्षेप, पुराव्यांची गुप्तता आणि तपास यंत्रणेच्या कमकुवतपणाबाबत सातत्याने आवाज उठवला होता.१५ तारेखला येणारा अपघात अहवाल आजपर्यंत आला नाही. प्रवासी म्हणून जायचं आणि विमान चालवायचं असे प्रकार व्हिएसआरमध्ये सुरू आहेत. अहवाला उशीर होत आहे म्हणजे अर्थ खात्याची छेडछाड सुरू असल्याचे रोहित पवार म्हणाले.