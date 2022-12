भारतीय टेक कंपनी फँटसी स्पोर्ट्स प्लॅटफॉर्म ड्रीम 11 ने आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी एक नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. त्यातील एक नियम सध्या चर्चेत आला आहे. सुट्टीवर असलेल्या सहकाऱ्याला त्रास दिल्यास १ लाख रुपयांचा दंड बसणार असा नियम ड्रीम ११ ने काढला आहे. (Rs 1 lakh fine if you disturb your colleague in THIS company Dream 11 )

भारतीय टेक कंपनी फँटसी स्पोर्ट्स प्लॅटफॉर्म ड्रीम 11 ने आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी एक नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

ड्रीम 11 ने आपल्या नवीन मार्गदर्शक तत्वात म्हटले आहे की, जे कर्मचारी रजेवर आहेत. त्यांना कंपनीचा कोणताही कर्मचारी आपल्या कार्यालयीन कामादरम्यान ईमेल, व्हॉट्सअॅप ग्रुप, स्लॅक किंवा कॉलवर त्रास देऊ शकत नाही. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने असे केले तर त्याला एक लाख रुपये दंड भरावा लागेल.

एका आठवड्यासाठी तुम्ही साईन आऊट करु शकता

ड्रीम 11 म्हणाले की, आम्हाला समजले आहे की, प्रियजनांसोबत दर्जेदार वेळ घालवणे किंवा सुट्टीवर पूर्णपणे आराम केल्याने एकूण मूड, जीवनाची गुणवत्ता, सर्वसाधारणपणे उत्पादकता आणि बरेच काही सुधारू शकते.

CNBC.com मधील एका अहवालानुसार, Dream11 चे संस्थापक हर्ष जैन आणि भावित सेठ यांनी दावा केला आहे की, "अनप्लग" वेळेत जर सहकारी दुसऱ्या कर्मचाऱ्याशी संपर्क साधला तर त्याला किंवा तिला सुमारे 1 लाख रुपयांचा दंड भरावा लागेल. बॉसपासून नवखा कर्मचारी, या सिस्टीममधून प्रत्येकजण दरवर्षी एका आठवड्यासाठी साइन आउट करू शकतो.

जैन आणि सेठ यांनी स्पष्ट केले की त्यांची कंपनी या दोघांवरही अवलंबून राहू नये यासाठी त्यांनी हे तत्त्व स्वीकारले आहे. Dream11 लिंक्डइनवर “ड्रीमस्टर्स” कडून काही प्रशंसापत्रे देखील शेअर करते, जे मुंबईस्थित कंपनीत काम करणारे कर्मचारी आहेत. कर्मचार्‍यांना सर्व कंपनी प्रणाली आणि गटांपासून अलिप्त राहण्याची परवानगी देणे हा सर्वोत्तम फायदा आहे.

आम्हाला सात दिवस कामाचे कॉल, ईमेल, मेसेज किंवा अगदी व्हॉट्सअॅपचा त्रास होत नाही. हे आपल्याला काही चांगला वेळ घालवण्यास मदत करते. अनप्लगिंगचा हा सर्वात सामान्य प्रकार आहे. हा डिस्कनेक्ट केलेला वेळ तुम्हाला आराम करण्यासदेखील मदत करतो.