RSS History: अभ्यासक्रमात आता 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा इतिहास'; 'या' विद्यापीठाने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

Rajarshi Tandon University: उत्तर प्रदेशातील राजर्षि टंडन मुक्त विद्यापीठाने आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा इतिहास अभ्यासक्रमात समाविष्ट केला आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रभावना, सामाजिक मूल्ये आणि आत्मनिर्भरतेची भावना जागृत करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेश : राजर्षि टंडन मुक्त विद्यापीठाच्या (मुविवि) अभ्यासक्रमात आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा (RSS) इतिहास शिकवला जाणार आहे. विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रोफेसर सत्यकाम यांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. भारतीय ज्ञान परंपरेचे संरक्षण आणि तिचा प्रसार करण्याच्या दिशेने हे एक मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

