RSS History: अभ्यासक्रमात आता 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा इतिहास'; 'या' विद्यापीठाने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

उत्तर प्रदेश : राजर्षि टंडन मुक्त विद्यापीठाच्या (मुविवि) अभ्यासक्रमात आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा (RSS) इतिहास शिकवला जाणार आहे. विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रोफेसर सत्यकाम यांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. भारतीय ज्ञान परंपरेचे संरक्षण आणि तिचा प्रसार करण्याच्या दिशेने हे एक मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले..आरएसएस आणि भारतीय ज्ञान परंपरेचा संबंधप्रोफेसर सत्यकाम यांनी सांगितले की, आरएसएस आणि भारतीय ज्ञान परंपरा यांच्यात खूप जवळचा संबंध आहे. संघ केवळ धार्मिक किंवा तात्विक विचारधारेपुरता मर्यादित नाही, तर त्यात सामाजिक, राजकीय आणि नैतिक मूल्यांचाही समावेश आहे..प्रो. सत्यकाम यांच्या मते, संघ वसुधैव कुटुंबकम्, सहिष्णुता, विविधता, आत्मनिर्भरता आणि स्वदेशी यावर भर देतो. याच भावनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि तरुणांना प्रेरणा देण्यासाठी आरएसएसचा इतिहास विद्यापीठाच्या पदवी (UG) आणि पदव्युत्तर (PG) अभ्यासक्रमांमध्ये समाविष्ट केला जात आहे..संघ स्वयंसेवकांनी प्रत्येक परिस्थितीत, अनेक आपत्कालीन संकटांच्या वेळी समाजात पुढच्या रांगेत उभे राहून मदत केली आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. कुलगुरूंनी विश्वास व्यक्त केला आहे की, या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रभावना आणि विकसित भारताची संकल्पना अधिक तीव्र होईल. भारतीय जीवनशैली ही पारंपरिक मूल्ये, सामाजिक सलोखा आणि आत्मियता यावर आधारित आहे. मानवीय मूल्यांचा विकास आणि आदर्शवाद वाढवण्यासाठी भारतीय जीवनशैली खूप उपयुक्त आहे..राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापनाशंभर वर्षांपूर्वी १९२५ मध्ये केशव बळीराम हेडगेवार यांनी केली होती, अशी माहितीही त्यांनी दिली. स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने युवकांना हा अभ्यासक्रम नक्कीच प्रेरक ठरेल, असे ते म्हणाले..