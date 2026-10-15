देश

Neha Bora: 'सीजेपी'च्या पत्रकार परिषदेत गोंधळ अन् घोषणाबाजी; आंदोलनाची पुढची दिशा केली स्पष्ट

Neha Bora Vows Agitation: पत्रकार परिषदेदरम्यान नेहा बोरा यांनी कथितरित्या ताब्यात घेण्यात आलेल्या पत्रकारांना जाहीर पाठिंबा दिला.
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संतोष कानडे
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CJP AISA joint press meet: मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या 'कॉकरोच जनता पार्टी' आणि 'आइसा' यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत मोठा गदारोळ आणि घोषणाबाजी पाहायला मिळाली. आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा असलेल्या नेहा बोरा पत्रकारांशी संवाद साधत असताना हा प्रकार घडला.

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