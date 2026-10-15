Neha Bora: 'सीजेपी'च्या पत्रकार परिषदेत गोंधळ अन् घोषणाबाजी; आंदोलनाची पुढची दिशा केली स्पष्ट

CJP AISA joint press meet: मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या 'कॉकरोच जनता पार्टी' आणि 'आइसा' यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत मोठा गदारोळ आणि घोषणाबाजी पाहायला मिळाली. आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा असलेल्या नेहा बोरा पत्रकारांशी संवाद साधत असताना हा प्रकार घडला. .नेहा बोरा बोलत असतानाच उपस्थित काही लोकांनी "बंद करा, चालते व्हा" अशा घोषणा देत गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली; त्यानंतर संयोजकांनी त्या व्यक्तींना सभागृहाबाहेर काढले. या गोंधळानंतरही नेहा बोरा यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त करत, न्याय मागणाऱ्या नागरिकांचा आवाज दाबला जात असल्याचा आरोप केला..FDA Strict Action : मसाल्यांमध्ये कृत्रिम रंग अन् भेसळीला पूर्ण बंदी! आयुक्त तुकाराम मुंढेंकडून कडक नियमावली जारी; नियम मोडल्यास थेट कारवाई.पत्रकार परिषदेदरम्यान नेहा बोरा यांनी कथितरित्या ताब्यात घेण्यात आलेल्या पत्रकारांना जाहीर पाठिंबा दिला. काही माध्यमांच्या प्रतिनिधींचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, अधिकृत प्रेस कार्ड असूनही पत्रकारांना मारहाण करण्यात आली, कित्येक तास ताब्यात ठेवण्यात आले, त्यांचे कॅमेरे हिसकावून घेण्यात आले आणि आंदोलनाचे वार्तांकन न करण्याची धमकी देण्यात आली..महिला पत्रकारांना छळाला सामोरे जावे लागल्याचा आरोप करत त्यांनी सांगितले की, जेव्हा एक महिला पत्रकार तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलिसांकडे गेली, तेव्हा उलट तिच्यावरच काउंटर एफआयआर नोंदवण्यात आला. पोलीस कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याऐवजी न्याय मागणाऱ्या सामान्य नागरिकांनाच लक्ष्य करत आहेत, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला..Former MLA Deepika Chavan : मुख्यमंत्री, मंत्री आणि सर्व आमदारांनी पाच हजारांत दिवाळी साजरी करून दाखवा; मगच शेतकऱ्यांना मदत द्या - माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांची सरकारवर टीका.या संघर्षाची व्याप्ती स्पष्ट करताना नेहा म्हणाल्या की, हा लढा अजूनही जिवंत असून तो देशातील सर्वसामान्य आणि गरीब कुटुंबांमध्ये धगधगत आहे. बेंगळुरूचे फ्रीडम पार्क, दिल्लीचे जंतर मंतर आणि मुंबईच्या शिवाजी पार्कसह देशाच्या विविध भागांत हे आंदोलन असेच पुढे सुरू राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.