Rudranath Temple: पंच केदारांपैकी चौथे 'रुद्रनाथ मंदिर' भाविकांसाठी खुले! १९ किमीची थरारक आणि कठीण पायी वारी; जाणून घ्या इतिहास

उत्तराखंडमधील प्रसिद्ध 'पंच केदार' तीर्थक्षेत्रांपैकी चौथे केदार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 'रुद्रनाथ धाम'चे (Rudranath Temple) कपाट सोमवार, १८ मे २०२६ रोजी दुपारी १२:४५ वाजता भाविकांसाठी अधिकृतपणे खुले करण्यात आले आहेत. समुद्रसपाटीपासून तब्बल ११,८०८ फूट (३,६०० मीटर) उंचीवर असलेल्या या दिव्य धामचे कपाट उघडताच संपूर्ण हिमालयीन परिसर 'हर-हर महादेव' आणि 'बाबा रुद्रनाथ' यांच्या जयघोषाने गुंजून निघाला. .कपाट उघडण्याच्या या सुवर्णक्षणी हवामान अत्यंत स्वच्छ होते आणि निसर्गाच्या कुशीत वसलेल्या या गुहा मंदिराची दिव्यता पाहण्यासारखी होती. या खास प्रसंगी मंदिराला सुमारे ५ क्विंटल रंगीबेरंगी फुलांनी अतिशय भव्य पद्धतीने सजवण्यात आले होते.चमोली जिल्ह्यात असलेल्या या पवित्र मंदिराचे कपाट उघडण्याची प्रक्रिया बाबांच्या 'चल विग्रह उत्सव डोली' पनार बुग्याल येथून धाममध्ये पोहोचल्यानंतर सुरू झाली. यानंतर मुख्य पुजारी हरीश भट्ट यांनी वैदिक मंत्रोच्चारात विशेष पूजा-अर्चना करून मंदिराचे दरवाजे उघडले. कपाट उघडण्याच्या पहिल्याच दिवशी ६०० हून अधिक भाविकांसह मोठ्या संख्येने तीर्थ पुरोहित, साधू-संत आणि स्थानिक हक्कदार उपस्थित होते. पंच केदारांमध्ये रुद्रनाथ मंदिराला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे..धार्मिक मान्यतेनुसार, महाभारत युद्धानंतर पांडव आपल्या पापांतून मुक्ती मिळवण्यासाठी भगवान शिवशंकराच्या शोधात हिमालयात आले होते. त्यावेळी महादेवाने त्यांच्यावर नाराज होऊन बैलाचे रूप धारण केले आणि ते वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रकट झाले. ज्या ठिकाणी भगवान शंकराचे 'मुख' (चेहरा) प्रकट झाले, तेच स्थान आज 'रुद्रनाथ मंदिर' म्हणून जगभर प्रसिद्ध आहे. येथे महादेवाच्या याच 'एकानन' म्हणजेच मुख रूपाची पूजा केली जाते..रुद्रनाथ धाम हे केवळ धार्मिक दृष्ट्याच नव्हे, तर आपल्या अद्भूत आध्यात्मिक ऊर्जा, नैसर्गिक सौंदर्य आणि रहस्यमयी दिव्यतेसाठी ओळखले जाते. भगवान शिवाच्या रौद्र आणि तपस्वी रूपाचे प्रतीक असलेल्या या भागात अनेक साधू-संत ध्यान आणि तपश्चर्या करण्यासाठी येतात. येथे खऱ्या मनाने दर्शन घेतल्यास जीवनातील सर्व संकटे दूर होऊन मानसिक शांतता मिळते, अशी भाविकांची गाढ श्रद्धा आहे. मंदिर परिसराजवळ सूर्य कुंड, चंद्र कुंड आणि तारा कुंड अशी अनेक पवित्र तीर्थस्थळे आहेत, जिथे भाविक स्नान करून पुण्य कमावतात..हे मंदिर हिमालयाच्या अत्यंत दुर्गम आणि कठीण भागात वसलेले आहे. रुद्रनाथ धामला पोहोचण्यासाठी भाविकांना सगर गावातून सुमारे १९ किलोमीटरचे अंतर अत्यंत कठीण चढणीवरून पायी पार करावे लागते. हा संपूर्ण प्रवास केदारनाथ वन्यजीव विभागाच्या बफर झोनमधून (घनदाट जंगलातून) होतो. उंचच उंच डोंगर, बर्फाच्छादित शिखरे, हिरवेगार बुग्याल (गवताळ प्रदेश) आणि आजूबाजूला असलेली शांतता प्रवाशांना एका वेगळ्याच दुनियेत घेऊन जाते..असे म्हटले जाते की, या कठीण वाटेवरून रुद्रनाथ धामला पोहोचणारा भक्त केवळ शरीरानेच नाही, तर मन आणि आत्म्यानेही पूर्णपणे शुद्ध होतो. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या सुरू झाल्या असल्याने, आगामी काळात या दुर्गम आणि दिव्य ट्रेकसाठी ट्रेकर्स आणि शिवभक्तांची गर्दी आणखी वाढण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.