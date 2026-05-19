Rudranath Temple: पंच केदारांपैकी चौथे 'रुद्रनाथ मंदिर' भाविकांसाठी खुले! १९ किमीची थरारक आणि कठीण पायी वारी; जाणून घ्या इतिहास

Rudranath Temple Opens for Devotees in Uttarakhand: उत्तराखंडमधील पंच केदारांपैकी चौथे केदार मानल्या जाणाऱ्या रुद्रनाथ मंदिराचे कपाट भाविकांसाठी खुले करण्यात आले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तराखंडमधील प्रसिद्ध 'पंच केदार' तीर्थक्षेत्रांपैकी चौथे केदार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 'रुद्रनाथ धाम'चे (Rudranath Temple) कपाट सोमवार, १८ मे २०२६ रोजी दुपारी १२:४५ वाजता भाविकांसाठी अधिकृतपणे खुले करण्यात आले आहेत. समुद्रसपाटीपासून तब्बल ११,८०८ फूट (३,६०० मीटर) उंचीवर असलेल्या या दिव्य धामचे कपाट उघडताच संपूर्ण हिमालयीन परिसर 'हर-हर महादेव' आणि 'बाबा रुद्रनाथ' यांच्या जयघोषाने गुंजून निघाला.

