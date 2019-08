सेक्रेड गेम्सने उडविली तरुणाची झोप

दुबई : सेक्रेड गेम्स २ या वेब सिरीजमधील पहिल्या भागातील एका दृष्यामुळे शारजाह येथे वास्तव्यास असणा-या कुन्हाबुद्ल्ला या भारतीय तरुणाची झोप उडविली असून जगभरातून दिवस रात्र येत असणा-या अज्ञात फोन्समुळे त्याची ही अवस्था झाली आहे. सिरीजमधील खुख्यात गुंड सुलेमान इसा याचा मोबईल क्रमांक एका दृष्यात दाखविण्यात आला, हा क्रमांक कुन्हाबुद्ल्ला याचा असल्याने त्याला मागील काही दिवस सतत विविध क्रमांकावरून फोन येत आहेत. सेक्रेड गेम्स ही वेब सिरीज आपल्या पहिल्या सिझनपासूनच चर्चेत आहे. याची कारणंही तशीच, पहिल्या सिझनमध्ये काँग्रसेचे दिवंगत नेते राजीव गांधी यांच्याबद्दल करण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह वाक्यामुळे या वेब सिरीजचा पहिला सिजन वादाच्या भोव-यात सापडला होता. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा ही सिरीज चर्चेत आली आहे त्याचे कारण सिरीजमधील खुख्यात गुंड सुलेमान इसा याचा जो मोबाईल क्रमांक दाखविण्यात आला आहे, तो क्रमांक शारजाह येथे वास्तव्यास असणा-या कुन्हाबुद्ल्ला या भारतीयाचा आहे. मूळचा केरळचा असणारा कुन्हाबुद्ल्ला हा शारजाह येथे एका तेल कंपनीमध्ये काम करत असून तेथेच वास्तव्यास आहे. दरम्यान वेब सिरीज मध्ये कुन्हाबुद्ल्लाचा क्रमांक दिसल्याने त्याला मागील काही दिवस सतत येणा-या फोनमुळे तो हैराण झाला आहे. विशेष म्हणजे कुन्हाबुद्ल्ला याला या मालिकेबद्दल काहीच माहिती नसून तो सध्या येणा-या फोन्समुळे प्रचंड तणावात आहे. तसेच त्याने आपला फोन क्रमांक बदलण्याची इच्छा देखील व्यक्त केली आहे. सेक्रेड गेम्स ही सिरीज नेटफ्लिक्स या कंपनीने प्रदर्शित केली असून हा सर्व प्रकार नेटफ्लिक्सला कळाला असता त्यांनी त्वरीत कुन्हाबुद्ल्लाचा क्रमांक दृष्यातून कमी केला असून संबधित प्रकाराची माफी देखील मागितली आहे.

