गाझियाबादमधील लोणी परिसरात प्रसिद्ध युट्युबर सलीम वास्तिक यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणात एआयएमआयएम (AIMIM) नेत्यासह पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपींच्या मुसक्या आवळण्यासाठी पोलिसांनी कंबर कसली आहे..सलीम वास्तिक हे स्वतःला 'एक्स-मुस्लिम' म्हणवून घेतात आणि आपल्या युट्युब चॅनेलवरून धर्मातील अनिष्ट प्रथांविरुद्ध परखड मते मांडतात. यामुळे त्यांना वारंवार धमक्या मिळत होत्या. शुक्रवारी सकाळी त्यांच्या कार्यालयात घुसून दोन हल्लेखोरांनी त्यांचे गळा चिरून आणि पोटात चाकू खुपसून त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट शब्दांत बजावले आहे की, "उत्तर प्रदेशात गुंडगिरी आणि दहशतीला कोणतीही जागा नाही. कायदा हातात घेणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही.".कोणावर झाली एफआयआर?सलीम यांचा मुलगा उस्मान याने दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. यात खालील पाच जणांचा समावेश आहे.अजगर: दिल्लीतील एआयएमआईएम (AIMIM) नेता.भाटी बिल्डर: स्थानिक बांधकाम व्यावसायिक.इतर आरोपी: अशरफ, शाहरुख आणि सोनू.प्रकृती चिंताजनक, शस्त्रक्रिया पूर्ण.सध्या सलीम वास्तिक यांच्यावर दिल्लीतील गुरु तेग बहादूर (GTB) रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांच्या गळ्यावर खोलवर जखम असल्याने डॉक्टरांनी तातडीने शस्त्रक्रिया केली आहे. शनिवारी त्यांच्या पोटावरही शस्त्रक्रिया केली जाणार असून, त्यांची प्रकृती अजूनही गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे..Congress Leader Attack: अकोल्यात काँग्रेस नेत्यावर हल्ला; भाजप नेत्याच्या हत्येप्रकरणी दाखल आहे गुन्हा.पोलिसांची शोधमोहीम वेगातएसीपी लोणी सिद्धार्थ गौतम यांनी सांगितले की, आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिसांची अनेक पथके तयार करण्यात आली आहेत. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि कॉल डिटेल्सच्या आधारे तपास सुरू आहे. कट्टरतावादी विचारसरणीतून हा हल्ला झाला की यामागे काही जुना वाद होता, या दोन्ही बाजू पडताळून पाहिल्या जात आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने या प्रकरणाचा तपास वेगवान केला असून, गुन्हेगारांना लवकरच जेरबंद करण्याचे आश्वासन दिले आहे..