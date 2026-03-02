देश

UP: युट्युबर सलीम वास्तिक यांच्यावर भरदिवसा हल्ला! CM योगी अ‍ॅक्शन मोडवर; AIMIM नेत्यासह ५ जणांवर गुन्हा, काय आहे प्रकरण ?

Saleem Wastik youtuber Attack: गाझियाबादमधील युट्युबर सलीम वास्तिक यांच्यावर भरदिवसा प्राणघातक हल्ला झाला. एआयएमआयएम नेत्यासह ५ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल, पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला. सलीम यांची प्रकृती गंभीर असून दिल्लीतील जीटीबी रुग्णालयात शस्त्रक्रिया सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
गाझियाबादमधील लोणी परिसरात प्रसिद्ध युट्युबर सलीम वास्तिक यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणात एआयएमआयएम (AIMIM) नेत्यासह पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपींच्या मुसक्या आवळण्यासाठी पोलिसांनी कंबर कसली आहे.

