Salim Wastik: 31 वर्षांनी पोलिसांच्या जाळ्यात! ‘Ex-Muslim’ युट्यूबर निघाला कुख्यात अपहरणकर्ता, वाचा थरारक inside story

दिल्ली पोलीस क्राईम ब्रांचने सलीम वास्तिक नावाच्या एका अशा गुन्हेगाराला अटक केली आहे, जो गेल्या ३१ वर्षांपासून पोलिसांना चकवा देऊन फरार होता. एखाद्या फिल्मी कथेला शोभावा असा सलीमचा प्रवास आणि त्याच्या अटकेचा थरार आता समोर आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सलीम वास्तिक हा केवळ एक गुन्हेगार नव्हता, तर त्याने आपली ओळख पूर्णपणे बदलून सोशल मीडियावर एक वेगळीच प्रतिमा तयार केली होती..काय आहे १९९५ चं ते थरारक प्रकरण?सलीमच्या गुन्हेगारी प्रवासाची सुरुवात ३१ वर्षांपूर्वी झाली होती. ईशान्य दिल्लीतील एका व्यापाऱ्याच्या १३ वर्षांच्या मुलाचे (संदीप बन्सल) शाळेतून येताना अपहरण करण्यात आले होते. ३० हजार रुपयांच्या खंडणीसाठी सलीमने आपल्या एका साथीदारासह या मुलाची निर्घृण हत्या केली होती.१९९७ मध्ये न्यायालयाने त्याला जन्मठेपेची सजा सुनावली. मात्र, २००० मध्ये हायकोर्टाकडून अंतरिम जामीन मिळाल्यानंतर तो जो फरार झाला, तो कधीच परतला नाही..स्वतःला 'मृत' घोषित करून बदलली ओळखफरार झाल्यानंतर सलीमने पोलिसांची दिशाभूल करण्यासाठी स्वतःला मृत घोषित केले आणि नाव बदलून 'सलीम वास्तिक' असे केले. त्याने यूट्यूबवर 'सलीम वास्तिक 0007' नावाचे चॅनल सुरू केले. तिथे तो स्वतःला 'Ex-Muslim' (माजी मुस्लिम) म्हणवून घेत धर्मावर आधारित व्हिडिओ बनवू लागला.त्याच्या या 'ट्रान्सफॉर्मेशन'वर एक बॉलीवूड निर्माता चित्रपट बनवणार होता. यासाठी सलीमला १५ लाख रुपयांचे ॲडव्हान्स देखील मिळाले होते. मात्र, चित्रपट पडद्यावर येण्यापूर्वीच तो तुरुंगात पोहोचला..अटकेचा थरार: एका हल्ल्याने गुपित उघडलं!सलीम वास्तिक पोलिसांच्या जाळ्यात कसा अडकला, याची गोष्टही रंजक आहे. काही काळापूर्वी गाझियाबादमध्ये दोन तरुणांनी सलीमवर चाकूने १४ वार केले होते. या हल्ल्यात तो थोडक्यात वाचला. या प्रकरणामुळे तो चर्चेत आला.दिल्ली पोलिसांच्या क्राईम ब्रांचला संशय आला की, हा 'सलीम वास्तिक' तोच जुना गुन्हेगार असू शकतो. पोलिसांनी त्याचे जुने रेकॉर्ड्स, फिंगरप्रिंट्स आणि फोटो तपासले असता त्याची ओळख पटली.ओळख पटल्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून त्याला गाझियाबादच्या लोणी परिसरातून ताब्यात घेतले..पोलिसांचा पुढील तपाससलीम वास्तिक आता पोलिसांच्या कोठडीत असून, त्याला चित्रपट बनवण्यासाठी दिलेले १५ लाख रुपये आणि त्यामागचा उद्देश याची पोलीस सखोल चौकशी करत आहेत. तसेच, तो इतकी वर्षे कोणाच्या मदतीने लपून राहिला, याचाही शोध घेतला जात आहे.