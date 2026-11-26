Samajwadi Party unveils Jan-Man Ka Manifesto and PDA Ka Pranpatraउत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर समाजवादी पक्षाने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी गुरुवारी संविधान दिनाचे औचित्य साधून लखनऊमध्ये एका भव्य सभेत निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. .समाजवादी पक्षाने या जाहीरनाम्याला 'जन-मन का मॅनिफेस्टो' आणि 'पीडीए का प्रणपत्र' असे नाव दिले आहे. संविधान दिनाची तारीख आणि हे नाव निवडून पक्षाने आपल्या सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाला संविधानाशी आणि सर्वसामान्यांच्या आकांक्षांशी जोडण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येतेय..Leopard Sighting : निमगाव म्हाळुंगी येथे बिबट्याचे वारंवार दर्शन; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण, वनविभागाकडे पिंजरा लावण्याची मागणी.या जाहीरनामा प्रकाशन सोहळ्यात सपा सरकारमधील माजी मंत्री आणि ज्येष्ठ नेते आजम खान यांची उपस्थिती विशेष लक्षवेधी ठरली. उपस्थितांना संबोधित करताना आजम खान यांनी तुरुंगातील आपल्या कठीण काळाच्या आठवणींना उजाळा देत वेदना व्यक्त केल्या. एक काळ असा होता की आम्हा बाप-लेकाला आपले एन्काउंटर केले जाईल अशी भीती वाटत होती आणि आम्हाला वेगवेगळ्या गाड्यांमधून नेले जायचे, असे त्यांनी सांगितले..Vedant Sehwag 7 Wickets: वीरूच्या लेकाने घेतल्या ७ विकेट्स! वेदांत सेहवागच्या माऱ्यासमोर भलेभले गार; आर्यवीरने टोलावले ३ चौकार, २ षटकार.पक्षाकडून आश्वासनं...समाजवादी पक्षाच्या या जाहीरनाम्यात महिला, तरुण, शेतकरी आणि सरकारी कर्मचारी; या घटकांना आकर्षित करणाऱ्या अनेक मोठ्या घोषणांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये महिलांना दरवर्षी ४० हजार रुपये आर्थिक मदत देणे, स्त्री समृद्धी योजना राबवणे, सरकारी विभागांतील आउटसोर्सिंग पद्धत बंद करून कायमस्वरूपी नोकऱ्या देणे, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणे, नोकरभरतीमध्ये संपूर्ण आरक्षण देणे आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना २४ तासांत पिकाचे पैसे देणे यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे..यापूर्वी २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीतील जाहीरनाम्यातही सपाने ३०० युनिट मोफत वीज, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप वाटप यांसारखी आश्वासने दिली होती, ज्याचा विस्तार करत आता २०२७ साठी हा नवा जाहीरनामा जनतेसमोर ठेवण्यात आला आहे.