Sammed Shikharji: पारसनाथच्या जंगलात नक्षलवाद्यांचा कट उधळला; केन बॉम्बसह ३८ ग्रेनेड शेल्स जप्त

झारखंड: झारखंडमधील पारसनाथ टेकडी परिसरात नक्षलवाद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शोध मोहिमेदरम्यान गिरिडीह पोलीस आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाला (CRPF) मोठे यश मिळाले आहे. पीरटांड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जिरवाबेदा जंगलातून सुरक्षा दलांनी एक केन बॉम्ब, ग्रेनेड तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे लोखंडाचे ३८ अर्धवट तयार शेल्स आणि अन्य साहित्य जप्त केले. गुप्त माहितीच्या आधारे राबवलेल्या या संयुक्त मोहिमेमुळे संभाव्य घातपाती कारवाया रोखण्यात यश आल्याचे पोलिसांनी सांगितले..गुप्त माहितीच्या आधारे शोधमोहीमपारसनाथच्या जंगलात स्फोटक साहित्य लपवून ठेवल्याची माहिती मिळाल्यानंतर गिरिडीहचे पोलीस अधीक्षक डॉ. बिमल कुमार आणि CRPFच्या १५४व्या बटालियनचे कमांडंट सुनील दत्त त्रिपाठी यांच्या निर्देशानुसार संयुक्त शोधमोहीम राबवण्यात आली.अप्पर पोलीस अधीक्षक (मोहीम) सुरजीत कुमार आणि CRPFचे द्वितीय कमान अधिकारी अभिनव आनंद यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथक तयार करण्यात आले. शनिवारी रात्री या पथकाने पीरटांड परिसरातील जिरवाबेदा जंगल आणि लगतच्या डोंगराळ भागात शोधमोहीम सुरू केली..केन बॉम्बसह स्फोटक साहित्य जप्तया मोहिमेदरम्यान सुरक्षा दलांना जंगलात लपवून ठेवलेले स्फोटक साहित्य आढळले. त्यात एक तयार केन बॉम्ब, ग्रेनेड तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे लोखंडाचे ३८ अर्धवट तयार शेल्स, सुमारे ३५ मीटर कोडेक्स वायर, इलेक्ट्रिक वायरचा एक बंडल आणि एक इमर्जन्सी लाईट यांचा समावेश आहे..पोलीस आणि CRPFच्या पथकांचा सहभागया संयुक्त कारवाईत गिरिडीह जिल्हा पोलीस दल आणि CRPFच्या क्विक ॲक्शन टीमसह विविध पथकांनी सहभाग घेतला. स्थानिक पोलीस अधिकारी आणि जवानांनी जंगल परिसरात शोधमोहीम राबवून स्फोटक साहित्य ताब्यात घेतले.पोलिसांच्या माहितीनुसार, या साहित्याचा वापर सुरक्षा दलांवर हल्ला करण्यासाठी किंवा घातपाती कारवायांसाठी होण्याची शक्यता होती. स्फोटक साहित्य जप्त केल्यामुळे संभाव्य धोका टळल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.