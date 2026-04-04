Varanasi Vikramaditya Mahanaatya: काशीत घुमला सम्राट विक्रमादित्याचा जयघोष! २ हजार वर्षांपूर्वीचा इतिहास झाला जिवंत; योगी आदित्यनाथ आणि डॉ. मोहन यादव यांची ऐतिहासिक उपस्थिती

वाराणसी: वाराणसीच्या पावन भूमीत ३ एप्रिल रोजी एक अभूतपूर्व सोहळा पार पडला. प्रभू रामचंद्रांची काशी आणि महाकालाचे उज्जैन या दोन सांस्कृतिक धारांचा संगम 'महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य' या प्रयोगाच्या निमित्ताने पाहायला मिळाला. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि डॉ. मोहन यादव यांच्या उपस्थितीने या सोहळ्याची रंगत द्विगुणित झाली..बीएलडब्ल्यू मैदानात आयोजित या तीन दिवसीय महानाट्यासाठी हजारो प्रेक्षकांनी गर्दी केली होती. अंगावर शहारे आणणारे संगीत, अद्ययावत प्रकाशयोजना आणि मंचावर प्रत्यक्ष हत्ती-घोड्यांचा वावर पाहून वाराणशीकर थक्क झाले..तीन अजरामर भावंडांच्या जोड्याकार्यक्रमाला संबोधित करताना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी भारतीय संस्कृतीतील तीन प्रसिद्ध भावंडांच्या जोड्यांचा उल्लेख केला:१. प्रभू श्रीराम आणि लक्ष्मण२. भगवान श्रीकृष्ण आणि बलराम३. महाराज भर्तृहरी आणि सम्राट विक्रमादित्यया महानाट्याच्या माध्यमातून सम्राट विक्रमादित्याचे शौर्य, अनुशासन आणि सुशासनाचे दर्शन नव्या पिढीला घडवले जात आहे..सांस्कृतिक एकात्मतेचा नवा अध्यायमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या उपक्रमाचे तोंडभरून कौतुक केले. योगीजी म्हणाले की, डॉ. मोहन यादव यांनी पंतप्रधान मोदींच्या 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' मोहिमेला पुढे नेत बाबा विश्वनाथच्या धरेला महाकालाच्या धरेसोबत सांस्कृतिक एकात्मतेच्या बंधनात जोडले आहे.विशेष म्हणजे, महाराज भर्तृहरी हे नाथ संप्रदायातच दीक्षित झाले होते, असे सांगत योगीजींनी आपला जिव्हाळा व्यक्त केला.उज्जैन ही 'काल गणना' करणारी धरती आहे, तर बनारस ही 'पंचांग' तयार करणारी भूमी आहे. या दोघांच्या समन्वयाने भारतीय कालगणना जागतिक स्तरावर पोहोचेल..भेट दिली 'वैदिक घड्याळ'या ऐतिहासिक प्रसंगी डॉ. मोहन यादव यांनी योगी आदित्यनाथ यांना एक खास 'वैदिक घड्याळ' भेट दिले. हे घड्याळ केवळ वेळ सांगत नाही, तर प्राचीन वैदिक परंपरा आणि आधुनिक विज्ञान यांचा यात मेळ घालण्यात आला आहे.हे घड्याळ बाबा विश्वनाथच्या मंदिरात प्रस्थापित केले जाईल, जेणेकरून भाविकांना भारतीय कालगणनेची अचूक माहिती मिळेल..संयुक्त विकास मोहिमेवर भरदोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी केवळ संस्कृतीवरच नव्हे, तर विकासावरही भाष्य केले. केन-बेतवा नदी जोड प्रकल्प यावर दोन्ही राज्ये वेगाने काम करत असून, भविष्यात राजकीय आणि सांस्कृतिक धारांमधील हा समन्वय उत्तर भारताचा कायापालट करेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.कालच्या या महानाट्याची चर्चा संपूर्ण उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेशात सुरू असून, नव्या पिढीला आपल्या वैभवशाली इतिहासाची ओळख करून देणारा हा एक मोठा टप्पा मानला जात आहे.