Sanchar Saathi Milestone : सायबर फसवणुकीविरोधात नागरिक बनले ‘योद्धा’! ‘संचार साथी’ पोर्टलने ओलांडला ३० कोटी भेटींचा टप्पा

नवी दिल्ली : दूरसंवाद क्षेत्रातील वाढत्या सायबर फसवणुकीपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी देशभरातील नागरिकांनी केंद्र सरकारच्या ‘संचार साथी’ पोर्टलला (www.sancharsaathi.gov.in) जोरदार पसंती दिली आहे. मे २०२३ मध्ये सुरू झालेल्या या पोर्टलला नागरिकांनी आतापर्यंत ३० कोटींपेक्षा अधिक वेळा भेट दिली आहे. या पोर्टलमुळे संशयास्पद कॉल-मेसेजची तक्रार करणे, स्वतःच्या नावावरील सिमकार्ड तपासणे आणि हरवलेला मोबाईल ब्लॉक करणे सहज शक्य झाले असून, प्रत्येक सजग नागरिक सायबर फसवणुकीविरुद्ध ‘सायबर योद्धा’ म्हणून काम करत असल्याचे दूरसंचार विभागाने (DoT) म्हटले आहे..५ हजार कोटींची फसवणूक रोखली; ५० लाख सिम बंदनागरिकांनी ‘चक्षू’ (Chakshu) मंचावर नोंदवलेल्या संशयास्पद संवादांच्या १२.८० लाख तक्रारींच्या आधारे दूरसंचार विभागाने देशभरातील तब्बल ५० लाखांहून अधिक संशयास्पद मोबाईल कनेक्शन्स बंद केली आहेत. तसेच नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे ‘डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म’ आणि ‘धोका निर्देशक यंत्रणे’च्या मदतीने १६०० हून अधिक बँका व वित्तीय संस्थांना वेळेत अलर्ट पाठवण्यात आले. यामुळे नागरिकांची ५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची संभाव्य सायबर फसवणूक रोखण्यात मोठी मदत झाली आहे..१४ लाखांपेक्षा जास्त हँडसेट परत मिळवलेदूरसंचार विभाग, पोलीस प्रशासन आणि मोबाईल सेवा पुरवठादारांच्या समन्वयामुळे आतापर्यंत ६०.९६ लाख चोरीला गेलेले अथवा हरवलेले मोबाईल हँडसेट ब्लॉक करण्यात आले आहेत. यापैकी ३७.८५ लाख मोबाईल ट्रॅक करण्यात आले असून, तब्बल १४ लाखांहून अधिक मोबाईल नागरिकांना यशस्वीरीत्या परत मिळवून देण्यात आले आहेत. तसेच स्वतःच्या नावावर न घेतलेली बनावट कनेक्शन्स तपासण्यासाठी आलेल्या ४ कोटींहून अधिक नागरिकांच्या अर्जांचे निवारण करण्यात आले आहे..DRDO Strategic Breakthrough : जमिनीपासून २१ किमी उंचीवर भारताची नजर! ‘डीआरडीओ’कडून ‘हाय अल्टीट्यूड प्लॅटफॉर्म’चे यशस्वी उड्डाण.२१ प्रादेशिक भाषांत ॲप; १९३० वर तक्रारीचे आवाहन‘संचार साथी’ मोबाईल ॲप हिंदी, इंग्रजीसह २१ प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मोबाईल वापरकर्त्यांनी वेळोवेळी पोर्टलला भेट देऊन स्वतःच्या नावावरील कनेक्शन्स तपासावीत आणि संशयास्पद कॉल वा मेसेजची माहिती द्यावी, असे आवाहन सरकारने केले आहे. तसेच सायबर फसवणूक झाल्यास नागरिकांनी तात्काळ १९३० या राष्ट्रीय हेल्पलाईनवर किंवा cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.