संतापजनक! सावत्र बापानं महिला कॉन्स्टेबलच्या 13 वर्षांच्या मुलीवर केला लैंगिक अत्याचार; पतीविरोधात पोलिसात गुन्हा

Incident Details in Sant Kabir Nagar : उत्तर प्रदेशच्या संत कबीर नगरात पोलिस कॉन्स्टेबलच्या १३ वर्षीय मुलीवर सावत्र वडिलांनी बलात्कार केला. पीडितेने शिक्षिकेला सांगितल्यावर आईने तक्रार दाखल केली.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Sant Kabir Nagar UP Crime : उत्तर प्रदेशातील संत कबीर नगर जिल्ह्यात माणुसकीला काळिमा फासणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका महिला कॉन्स्टेबलच्या १३ वर्षांच्या मुलीवर तिच्याच सावत्र वडिलांनी बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी पीडित मुलीच्या आईने पतीविरोधात तक्रार दाखल केली असून पोलिसांनी आरोपीला अटक करून तुरुंगात पाठवले आहे.

