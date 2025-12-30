संतापजनक! सावत्र बापानं महिला कॉन्स्टेबलच्या 13 वर्षांच्या मुलीवर केला लैंगिक अत्याचार; पतीविरोधात पोलिसात गुन्हा

Sant Kabir Nagar UP Crime : उत्तर प्रदेशातील संत कबीर नगर जिल्ह्यात माणुसकीला काळिमा फासणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका महिला कॉन्स्टेबलच्या १३ वर्षांच्या मुलीवर तिच्याच सावत्र वडिलांनी बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी पीडित मुलीच्या आईने पतीविरोधात तक्रार दाखल केली असून पोलिसांनी आरोपीला अटक करून तुरुंगात पाठवले आहे..पीडित विद्यार्थिनी ही देवरिया जिल्ह्यातील रहिवासी असून ती एका खासगी शाळेत शिक्षण घेत आहे. तिची आई उत्तर प्रदेश पोलिस दलात कॉन्स्टेबल म्हणून कार्यरत असून ती त्याच जिल्ह्यातील एका पोलिस ठाण्यात तैनात आहे. आई, मुलगी आणि सावत्र वडील हे तिघेही भाड्याच्या घरात राहत होते. २५ डिसेंबर रोजी सावत्र वडिलांनी अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे..Crime News : भाजप नेत्याच्या 21 वर्षीय लेकाचे तरुणीशी शारीरिक संबंध, गर्भवती होताच म्हणतो, 'ते बाळ माझं नाही...'.घटनेनंतर पीडितेने शाळेतील एका मित्राला आपबिती सांगितली. मित्राने ही माहिती शिक्षकांना दिली. संबंधित शिक्षिकेने तत्काळ पोलिस व जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर पीडितेने धैर्याने आपल्या आईलाही सर्व प्रकार सांगितला. आईने शनिवारी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा नोंदवून आरोपीला अटक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.