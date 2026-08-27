Sarvajan Pension Scheme: वृद्ध, विधवा अन् दिव्यांगांना दर महिन्याला थेट खात्यात पेन्शन; ‘सर्वजन पेन्शन योजने’साठी पात्रता काय?

झारखंड सरकारच्या ‘सर्वजन पेन्शन योजने’अंतर्गत राज्यातील विविध गरजू घटकांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते. ज्येष्ठ नागरिक, विधवा व निराधार महिला, दिव्यांग व्यक्ती, आदिम जमाती तसेच एचआयव्ही/एड्सबाधित व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळतो.दरमहा आर्थिक मदतयोजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा एक हजार रुपयांची पेन्शन दिली जाते. पेन्शनची रक्कम दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था आहे..कोणाला मिळतो लाभ?झारखंडचा रहिवासी असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना वयाची अट पूर्ण झाल्यानंतर या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. याशिवाय निराधार आणि विधवा महिलांसाठीही योजना लागू आहे. दिव्यांग व्यक्ती, आदिम जमाती आणि एचआयव्ही/एड्सबाधित व्यक्तींचाही योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.अर्ज कुठे करायचा?ग्रामीण भागातील पात्र व्यक्तींनी गट विकास अधिकारी कार्यालयात, तर शहरी भागातील अर्जदारांनी अंचल अधिकारी कार्यालयात संपर्क साधावा. तेथे विहित नमुन्यातील अर्ज घेऊन आवश्यक माहिती भरावी.अर्जासोबत संबंधित कागदपत्रांच्या स्व-साक्षांकित प्रती जोडून तो संबंधित कार्यालयात जमा करावा. अर्ज जमा केल्यानंतर पोचपावती आणि अर्ज क्रमांक घेणे महत्त्वाचे आहे..कोणती कागदपत्रे लागतील?अर्जदाराकडे मतदार ओळखपत्रासह संबंधित योजनेनुसार आवश्यक कागदपत्रे असणे गरजेचे आहे. दिव्यांग व्यक्तींना अपंगत्व प्रमाणपत्र, तर एचआयव्ही/एड्सबाधित व्यक्तींना संबंधित वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करावे लागू शकते. स्थानिक प्रशासनाकडून मागण्यात आलेली इतर कागदपत्रेही अर्जासोबत जोडावी लागतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.