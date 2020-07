कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते म्हणतात, यामुळे एन्काऊंटरला प्रोत्साहन मिळते; निर्णयाचा फेरविचार व्हावा

सातारा : विकास दुबे एन्कांऊटरमुळे राजकीय नेते-पोलिस-माफीया यांच्यातील अभद्र युतीचा आता पर्दाफाश होऊ शकणार नाही. कैद्यांच्या हातात बेड्या न घालण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सुचनांमुळे पोलिस एन्काऊंटरला प्रोत्साहन मिळते. त्याचा फेरविचार होणे आवश्‍यक आहे, असे मत कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्टिट करुन म्हटले आहे.

एक राज्यमंत्र्यांची पोलिस ठाण्यातच गोळ्या झाडून हत्या करणारा आणि बिकरू गावात डीएसपीसह आठ पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या हत्या प्रकरणातील मुख्य कुप्रसिद्ध डॉन विकास दुबे याचा दहा जूलैला कानपूर शिवेवर एन्काऊंटर झाला.

दुबेच्या एन्काऊंटरनंतर सोशल मिडियावर तऱ्हे तऱ्हेच्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. विविध राजकीय पक्षातील नेत्यांच्याही उलट सुलट प्रतिक्रिया व्यक्त हाेताना दिसत आहे. गुंड विकास दुबेच्या एन्काऊंटर संदर्भात कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्टिट केले आहे.

श्री. चव्हाण म्हणतात, विकास दुबे एन्काऊंटरमुळे राजकिय नेते-पोलिस-माफीया यांच्यातील अभद्र युतीचा पर्दाफाश होऊ शकणार नाही. कैद्यांच्या हातात बेड्या न घालण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे पोलिस एन्काऊंटरला प्रोत्साहन मिळत आहे. त्याचा फेरविचार होणे आवश्‍यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

#VikasDubeyencounter ended the possibility of exposing the politician-police-mafia nexus.

Not #handcuffing suspects during transfers is an open invitation to police encounters. The Supreme Court must review its guidelines about not handcuffing the under-trial prisoners.PC

