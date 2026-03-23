Madhya Pradesh: सातपुडा टायगर रिझर्व्ह होणार 'जागतिक वारसा'! युनेस्कोच्या यादीत समावेशासाठी जोरदार तयारी; हिमाचलमधील तज्ज्ञांकडून घेतले धडे

देश: मध्यप्रदेशातील निसर्गाचा अनमोल ठेवा असलेल्या सातपुडा टायगर रिझर्व्हला आता 'युनेस्को' (UNESCO) जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रक्रियेला समजून घेण्यासाठी नुकतीच हिमाचल प्रदेशातील तीर्थन घाटीमध्ये एक महत्त्वाची बैठक पार पडली..या बैठकीत 'ग्रेट हिमालयन नॅशनल पार्क' (GHNP) कुल्लू आणि मध्यप्रदेशातील वन विभाग तसेच पर्यटन बोर्डाचे अधिकारी सहभागी झाले होते. सातपुडा टायगर रिझर्व्हला जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देण्यासाठी कोणती पावले उचलली पाहिजेत, यावर प्रामुख्याने चर्चा करण्यात आली..हिमाचलच्या अनुभवातून मार्गदर्शनडेहराडूनच्या 'वाइल्डलाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया' (WII) तर्फे आयोजित या बैठकीत ग्रेट हिमालयन नॅशनल पार्कच्या व्यवस्थापनाने आपले अनुभव मांडले. जागतिक वारसा दर्जा मिळवण्यासाठी तिथल्या नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे.केवळ सरकारी यंत्रणा नाही, तर स्थानिक समुदायाचा सक्रिय सहभाग हीच या यशाची गुरुकिल्ली असल्याचे सांगण्यात आले. पार्कमधील जैवविविधतेचे अचूक आणि वैज्ञानिक पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे..ईको-टुरिझम आणि नैसर्गिक अनुभवमध्यप्रदेशच्या पथकाने तीर्थन घाटीमधील पारंपरिक वास्तुकलेचे कौतुक केले. या दौऱ्यात त्यांनी जलोडी दर्रा येथील ताज्या बर्फवृष्टीचा आनंद लुटला, तसेच बर्ड वॉचिंग आणि स्थानिक ट्राउट फिश फार्मची पाहणी केली. पर्यटनासोबतच पर्यावरणाचा समतोल राखणारा 'ईको-टुरिझम मॉडेल' कसा असावा, याचे प्रात्यक्षिक त्यांनी येथे पाहिले..उपस्थित मान्यवरया बैठकीत मध्यप्रदेशातील एल. कृष्णमूर्ती, राखी नंदा, प्रशांत सिंह बघेल आणि दिलीप कुमार यादव यांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सहभाग नोंदवला. तसेच वाइल्डलाईफ इन्स्टिट्यूटचे डॉ. भूमेश सिंह भदौरिया आणि डॉ. गौतम तालुकदार यांनी तांत्रिक मार्गदर्शन केले.सातपुडा टायगर रिझर्व्हला हा मान मिळाल्यास मध्यप्रदेशातील पर्यटनाला जागतिक नकाशावर एक नवी उंची प्राप्त होईल.