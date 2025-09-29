देश

Yogi Adityanath : 'महाराज, माझ्या मुलाला वाचवा!' वृद्ध मातेच्या आर्त हाकेला CM योगींचा तत्काळ प्रतिसाद; रुग्णालयात दाखल करून उपचार सुरू

शारदीय नवरात्रीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आज पुन्हा एकदा 'माणुसकीची सेवा' (नरसेवा) हाच 'नारायणाची सेवा' असल्याचा संदेश दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
शक्तीची देवता आई जगदंबेची आराधना करण्याचा सण असलेल्या शारदीय नवरात्रीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आज पुन्हा एकदा 'माणुसकीची सेवा' (नरसेवा) हाच 'नारायणाची सेवा' असल्याचा संदेश दिला. कानपूरहून आलेल्या एका वृद्ध मातेचे दुःख ऐकून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे भावूक झाले.

