Yogi Adityanath : 'महाराज, माझ्या मुलाला वाचवा!' वृद्ध मातेच्या आर्त हाकेला CM योगींचा तत्काळ प्रतिसाद; रुग्णालयात दाखल करून उपचार सुरू

शक्तीची देवता आई जगदंबेची आराधना करण्याचा सण असलेल्या शारदीय नवरात्रीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आज पुन्हा एकदा 'माणुसकीची सेवा' (नरसेवा) हाच 'नारायणाची सेवा' असल्याचा संदेश दिला. कानपूरहून आलेल्या एका वृद्ध मातेचे दुःख ऐकून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे भावूक झाले..सोमवारी झालेल्या ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रमात त्यांनी त्या मातेच्या कर्करोगग्रस्त मुलाला तातडीने सरकारी रुग्णवाहिकेमधून कल्याण सिंह सुपर स्पेशालिटी कॅन्सर इन्स्टिट्यूटमध्ये पाठवले आणि सर्वोत्तम उपचाराचे निर्देश दिले..आईच्या डोळ्यात अश्रू, मुख्यमंत्र्यांचा तात्काळ निर्णयकानपूरच्या रायपूरवा भागातील ६३-६४ वर्षीय ही वृद्ध महिला आपली व्यथा घेऊन मुख्यमंत्र्यांकडे पोहोचली होती. त्या मातेने मुख्यमंत्र्यांना सांगितले, "महाराज, माझ्या तरुण मुलाला कर्करोग झाला आहे. आम्ही गरीब आहोत, त्यामुळे उपचार करू शकत नाही. आमच्याकडे आयुष्मान कार्डसुद्धा नाही. कृपया माझ्या मुलाला जीवनदान द्या आणि उपचारासाठी थोडी आर्थिक मदत करा."वृद्ध मातेची ही आर्त विनवणी ऐकून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तात्काळ त्या मुलाला रुग्णवाहिकेमधून कल्याण सिंह कॅन्सर सुपर स्पेशालिटी इन्स्टिट्यूटमध्ये पाठवण्याचे आणि त्वरित उपचार सुरू करण्याचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर त्याला जनता दर्शनमधून थेट रुग्णालयात हलवण्यात आले आणि तिथे लगेच तपासणी सुरू झाली.."जनता म्हणजे आमचं कुटुंब"यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित असलेल्या प्रत्येक नागरिकाची भेट घेतली. त्यांनी सांगितले की, सरकार प्रत्येक सेवेला 'नारायणाची सेवा' मानून काम करत आहे. २५ कोटी प्रदेशवासीयांना आपले कुटुंब मानणाऱ्या या सरकारचे उद्दिष्ट आहे की, प्रत्येक नागरिकाच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसावा.मुख्यमंत्री म्हणाले, "उपचारासाठी गरजूंनी, लोकप्रतिनिधींनी किंवा कोणत्याही माध्यमातून सरकारपर्यंत आपली समस्या पोहोचवली असेल, तर त्यांना नक्कीच मदत मिळाली आहे. आमचे सरकार प्रत्येक पीडितासोबत आहे आणि उपचारांसाठी यापुढेही आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाईल.".लहानग्यांवर प्रेमाचा वर्षावजनता दर्शनमध्ये आलेल्या नागरिकांसोबत काही लहान मुलेही होती. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या चिमुकल्यांना प्रेमाने जवळ घेतले. त्यांच्या डोक्यावरून हात फिरवून आपुलकीची भावना व्यक्त केली. तसेच, सर्व मुलांना चॉकलेट आणि टॉफी देऊन त्यांचा दिवस आनंदमय केला..या भेटीदरम्यान अवैध बांधकाम, सायबर फसवणूक, पोलिस, प्रशासन आणि वीज यांसारख्या समस्या घेऊन आलेले नागरिकही मुख्यमंत्र्यांना भेटले. मुख्यमंत्र्यांनी सगळ्यांच्या समस्या शांतपणे ऐकून घेतल्या आणि अधिकाऱ्यांना तात्काळ त्यावर योग्य तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.