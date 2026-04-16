Saving Money Tips : बंगळूरसारख्या महागड्या शहरात 22 वर्षांच्या तरुणीचा 18 हजारांत संसार! कसं करते मॅनेज? जाणून घ्या तिचं 'सिक्रेट'

बंगळूर : येथील एका तरुणीने '२१ व्या शतकात बचत करणे कमी लेखले जाते' असे सांगत ती दरमहा १८ हजार रुपयांमध्ये जीवन जगत आहे. ते ती कसे मॅनेज करत (Bangalore Cost of Living) आहे, याबद्दल तरुणीने तिच्या आर्थिक सवयींबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट केल्यानंतर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे..ॲमी अरोरा (वय २२) हिने इंस्टाग्रामवर सांगितले की, ती आपल्या सर्व गरजांवर दरमहा सुमारे अठरा हजार रुपये खर्च करते आणि तरीही तिच्या उत्पन्नातील मोठा भाग ती सेविंग्ज करते..ती पुढे म्हटले आहे की, मी २२ वर्षांची आहे. बंगळूरसारख्या महागड्या शहरामध्ये राहते आणि दरमहा सुमारे १८ हजार रुपयेच खर्च करते. तरीही चांगली बचत करते. प्रवास करा, सहलींना जा, आठवणी तयार करा. कारण, शेवटी त्या आठवणीच लक्षात राहतात. पण, बचतही करा..'नको त्या खर्चावर नियंत्रण ठेवा'ॲमी म्हणाली की, अनेक तरुणांना इतरांच्या जीवनशैलीशी जुळवून घेणे होत नाही. हा एकमेव काळ आहे. जेव्हा तुम्हाला सर्वात सुंदर घराची गरज नाही. प्रत्येक प्लॅनला होकार देण्याची गरज नाही. दर दुसऱ्या दिवशी बाहेरून अन्न मागवण्याची गरज नाही..'जाणीवपूर्वक खर्च करा'ॲमीने पुढे सांगितले की, आयुष्यातील हा टप्पा ऊर्जा, कमी जबाबदाऱ्या आणि अधिक स्वातंत्र्य यामुळे खास असतो. त्यामुळे अनुभव घेण्यासाठी हा योग्य काळ आहे. मात्र, जाणीवपूर्वक खर्च करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.