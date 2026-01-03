देश

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांची जयंती; पंतप्रधान मोदींसह मान्यवरांनी अर्पिली आदरांजली, योगी आदित्यनाथ म्हणाले..

सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त आम्ही त्या अग्रणी समाजसुधारिकेचे स्मरण करतो, ज्यांनी सेवा आणि शिक्षणाद्वारे सामाजिक परिवर्तनासाठी आपले जीवन समर्पित केले.
savitribai phule birth anniversary

स्त्री सक्षमीकरणाच्या प्रतीक आणि देशातील पहिल्या महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले यांची शनिवारी जयंती साजरी केली जात आहे. या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि इतर अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी सावित्रीबाईंच्या सामाजिक सुधारणेतील अतुलनीय योगदानाला वंदन केले आहे.

