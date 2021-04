ब्रेकिंग : ठाकरे सरकारला झटका; सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली अनिल देशमुखांची याचिका!

राज्य सरकार आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली याचिका कोर्टानं फेटाळून लावली. त्यामुळे ठाकरे सरकारला मोठा झटका बसला आहे. हे प्रकरण गंभीर असल्यानं त्याची चौकशी होणं गरजेच आहे अशी टिपण्णीही सुप्रीम कोर्टानं सुनावणी दरम्यान केली. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी लावलेल्या खंडणीच्या आरोपांची चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय मुंबई हायकोर्टानं दिला होता. हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.



Supreme Court dismisses the pleas filed by Maharashtra govt and its former home minister Anil Deshmukh challenging Bombay High Court order directing a CBI probe into allegations of corruption levelled against him by former Mumbai police commissioner Param Bir Singh. pic.twitter.com/m0mliAHnFA

