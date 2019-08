चिदंबरम यांच्या अडचणीत वाढ; जामीनावरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली : आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी माजी केंद्रीय आणि काँग्रेस नेते अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या अटकपूर्व जामीनावर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) नकार दिला. त्यामुळे चिदंबरम यांना हा मोठा झटत बसला आहे.

आजच चिदंबरम यांची सीबीआय कोठडीची मुदत संपणार आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीस नकार दिल्याने चिदंबरम यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच चिदंबरम यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता.

Supreme Court asks P Chidambaram to move regular bail before appropriate court. SC says the petition became infructuous since Chidambaram had been arrested on August 21. https://t.co/p36qgW0jUp

— ANI (@ANI) August 26, 2019