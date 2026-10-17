School Talent Search 2026: ‘स्कूल आयडियल’ स्पर्धेत ऋषिका रंजनची दुहेरी बाजी; गायन आणि नृत्यात प्रथम क्रमांक

झारखंड : विद्यार्थ्यांमधील कलागुणांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी झारखंड शिक्षण प्रकल्प परिषदेच्या (JEPC) वतीने आयोजित ‘झारखंड स्कूल टॅलेंट सर्च २०२६’ अंतर्गत जिल्हास्तरीय ‘झारखंड स्कूल आयडियल’ स्पर्धा उत्साहात पार पडली. लातेहार येथील मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयाच्या सभागृहात झालेल्या या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी एकल गायन आणि एकल नृत्य प्रकारांत सहभाग घेतला. केंद्रीय विद्यालयाच्या ऋषिका रंजन हिने ज्युनियर गटातील गायन आणि नृत्य या दोन्ही स्पर्धांत प्रथम क्रमांक पटकावला..सीनियर गायनात तियाशा कुमारी अव्वलसीनियर गटातील एकल गायन स्पर्धेत एसओई लातेहारची तियाशा कुमारी हिने प्रथम क्रमांक मिळवला. केंद्रीय विद्यालयाच्या प्राची हिने द्वितीय, तर राधा रानी हिने तृतीय क्रमांक पटकावला.ज्युनियर गटातील एकल गायन स्पर्धेत केंद्रीय विद्यालयाच्या ऋषिका रंजन हिने बाजी मारली. आदित्य राज टागोर याने द्वितीय, तर सरईडीह विद्यालयाच्या सुमित्रा कुमारी हिने तृतीय क्रमांक मिळवला..नृत्य स्पर्धेत संध्या आणि ऋषिकाची बाजीसीनियर गटातील एकल नृत्य स्पर्धेत संध्या कुमारी हिने प्रथम क्रमांक पटकावला. साल्सी प्रिया हिला द्वितीय, तर स्वर्णिका अग्रवाल हिला तृतीय क्रमांक मिळाला.ज्युनियर गटातील नृत्य स्पर्धेत ऋषिका रंजन हिने पुन्हा प्रथम क्रमांक मिळवत दुहेरी यश संपादन केले. नाव्या राजपूत हिने द्वितीय, तर जोया परवीन हिने तृतीय क्रमांक मिळवला..परीक्षकांनी केले सादरीकरणांचे मूल्यमापनस्पर्धेतील सादरीकरणांचे मूल्यमापन तृप्ती भारती, स्वाती मिश्रा आणि आशिष टागोर यांनी परीक्षक म्हणून केले. अतिरिक्त जिल्हा प्रकल्प अधिकारी रोहित कमल आणि सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी बसंती रीता टोप्पो यांचीही या वेळी उपस्थिती होती.स्पर्धेच्या समारोपानंतर यशस्वी विद्यार्थ्यांना सन्मानचिन्हे आणि प्रमाणपत्रे देऊन गौरविण्यात आले. अशा स्पर्धांमुळे विद्यार्थ्यांना आपली कला सादर करण्याची संधी मिळते आणि त्यांच्या आत्मविश्वासाला चालना मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.