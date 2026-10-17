देश

School Talent Search 2026: ‘स्कूल आयडियल’ स्पर्धेत ऋषिका रंजनची दुहेरी बाजी; गायन आणि नृत्यात प्रथम क्रमांक

School Talent Search 2026, Rishika Ranjan, Jharkhand School Ideal: स्पर्धेत लातेहार येथे केंद्रीय विद्यालयाच्या ऋषिका रंजन हिने ज्युनियर गटातील गायन आणि नृत्य या दोन्ही प्रकारांत प्रथम क्रमांक पटकावला. झारखंड स्कूल टॅलेंट सर्च २०२६ अंतर्गत विद्यार्थ्यांना कलागुण सादर करण्याची संधी मिळाली.
Rishika Ranjan Wins First Place in Both Junior Singing and Dance Competitions at Jharkhand School Talent Search 2026

Rishika Ranjan Wins First Place in Both Junior Singing and Dance Competitions at Jharkhand School Talent Search 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

झारखंड : विद्यार्थ्यांमधील कलागुणांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी झारखंड शिक्षण प्रकल्प परिषदेच्या (JEPC) वतीने आयोजित ‘झारखंड स्कूल टॅलेंट सर्च २०२६’ अंतर्गत जिल्हास्तरीय ‘झारखंड स्कूल आयडियल’ स्पर्धा उत्साहात पार पडली. लातेहार येथील मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयाच्या सभागृहात झालेल्या या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी एकल गायन आणि एकल नृत्य प्रकारांत सहभाग घेतला. केंद्रीय विद्यालयाच्या ऋषिका रंजन हिने ज्युनियर गटातील गायन आणि नृत्य या दोन्ही स्पर्धांत प्रथम क्रमांक पटकावला.

Loading content, please wait...
Jharkhand
school
dance
Jharkhand student movement
Marathi News Esakal
www.esakal.com