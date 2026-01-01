राम ललाच्या प्राणप्रतिष्ठेचा दुसरा वर्धापन दिन; राजनाथ सिंह यांनी केले ध्वजारोहण, कसा झाला उत्सव?

अयोध्येतील भव्य राम मंदिरात प्रभू श्रीरामांच्या प्राणप्रतिष्ठेचा दुसरा वर्धापन दिन काल अत्यंत उत्साहात साजरा केला गेला. या ऐतिहासिक सोहळ्यासाठी देशाचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्येत दाखल झाले होते. अयोध्येत पोहोचताच त्यांनी सर्वप्रथम हनुमानगढ़ी येथे जाऊन हनुमानाचे दर्शन घेतले आणि त्यानंतर राम मंदिरात जाऊन प्रभू राम ललाची विधीवत पूजा व आरती केली. .या सोहळ्यानिमित्त राम मंदिर परिसरातील माता अन्नपूर्णा देवीच्या मंदिराच्या शिखरावर संरक्षणमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. विशेष म्हणजे, ज्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मुख्य राम मंदिरावर ध्वजारोहण झाले होते, त्याच तंत्रज्ञानाचा वापर येथेही करण्यात आला आहे..'प्रतिष्ठा द्वादशी' निमित्त आयोजित या पाच दिवसीय उत्सवाचा आज मुख्य दिवस आहे. सकाळी साडे नऊ वाजल्यापासूनच वैदिक मंत्रोच्चारात राम ललाचा महाभिषेक, यज्ञ आणि हवन सुरू झाले होते. या सोहळ्यासाठी देशभरातील साधू-महंतांसह ५००० हून अधिक विशेष पाहुण्यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री आणि संरक्षणमंत्र्यांच्या दौऱ्यामुळे संपूर्ण अयोध्या नगरी छावणीचे स्वरूप धारण केली असून, विमानतळापासून ते मंदिर परिसरापर्यंत पाच सुरक्षा झोन तयार करण्यात आले आहेत. प्रत्येक झोनची जबाबदारी अप्पर पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे..या उत्सवाचे आणखी एक मोठे आकर्षण म्हणजे 'रामकथा' पंडालमध्ये सादर करण्यात आलेली वैशिष्ट्यपूर्ण रामलीला. पारंपरिक रामलीलेपेक्षा वेगळी अशी ही कलाकृती गायन आणि नृत्य शैलीत सादर केली गेली. बेंगळुरूच्या डॉ. संगीता मनीष यांनी कुचीपुडी नृत्यातून रामायणातील विविध प्रसंग जिवंत केले..तसेच, छत्तीसगडमधील विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या रामलीलेमध्ये 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पडद्यावर पार्श्वभूमीची दृश्ये साकारण्यात आली होती. या तांत्रिक आणि सांस्कृतिक मिलाफामुळे उपस्थित भाविक मंत्रमुग्ध झाले होते. २२ जानेवारी २०२४ रोजी झालेल्या प्राणप्रतिष्ठेच्या आठवणी या सोहळ्याच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा ताज्या झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.