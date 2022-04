जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांची दहशतवाद्यांशी चकमक; जवान शहीद

By

जम्मू-काश्मीरमधील अनंतनाग जिल्ह्यातील कोकरनाग येथे सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक झाली. दोन्ही बाजूंनी झालेल्या गोळीबारात लष्कराचा जवान शहीद झाला आहे. सुरक्षा दलांनी परिसराला वेढा घातला आहे. ही चकमक शनिवारी (ता. १६) घडली. (Security forces clash with militants in Jammu and Kashmir soldier died)

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी कोकरनागमध्ये सुरक्षा दलांनी पूर्वनियोजित पद्धतीने सापळा रचला होता. यावेळी दोन्ही बाजूंनी गोळीबार झाला. ज्यामध्ये लष्कराचा एक जवान शहीद झाला आहे. अजूनही कारवाई सुरू असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.