USA Drone Threat: अमेरिकेच्या मंत्र्यांच्या घरावर ड्रोन; लष्करी तळावर सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ, 'एफबीआय’चा काय इशारा!

वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ वास्तव्यास असलेल्या लष्करी तळावर अज्ञात ड्रोन आढळल्याची माहिती अधिकाऱ्यांना मिळाली आहे, असे असे वृत्त 'वॉशिंग्टन पोस्ट'ने सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे..अधिकाऱ्यांनी आता या घटनेमागे नेमके कोण जबाबदार आहे, याचा शोध सुरू केला आहे. वॉशिंग्टनमधील लष्करी तळावर अज्ञात ड्रोन दिसल्याची ही घटना गंभीर सुरक्षा चिंतेचा विषय बनली आहे. विशेषतः पश्चिम आशियातील संघर्ष तीव्र होत असताना हे ड्रोन दिसल्याने अमेरिकेतील महत्त्वाच्या लष्करी आणि शासकीय ठिकाणांभोवती सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. लष्करी यंत्रणा संभाव्य धोक्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचे एका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याने सांगितले..गेल्या दहा दिवसांत फोर्ट मॅकनेअर परिसरात एकाच रात्री अनेक ड्रोन दिसून आले, मात्र ते कोठून आले हे अद्याप समजू शकलेला नाही. 'नॅशनल डिफेन्स युनिव्हर्सिटी' आणि पेंटागॉनमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने असलेला हा तळ कॅपिटल हिल आणि व्हाइट हाऊसच्या जवळ आहे. या घटनेनंतर रुबिओ आणि हेगसेथ यांचे निवासस्थान बदलण्याबाबत व्हाइट हाऊसमध्ये बैठक झाली, मात्र अद्याप त्यांचे स्थलांतर करण्यात आलेले नाही..'एफबीआय'चा इशारायापूर्वी, संभाव्य इराणी ड्रोन हल्ल्याबाबत 'एफबीआय'ने कॅलिफोर्नियातील पोलिसांना इशारा दिल्याचे 'एबीसी न्यूज'ने वृत्त दिले होते. फेब्रुवारीत दिलेल्या या इशाऱ्यात संभाव्य लक्ष्य किंवा हल्ल्याची वेळ याबाबत कोणतीही ठोस माहिती देण्यात आलेली नव्हती..लष्करी तळांवर टाळेबंदीपेंटागॉनचे प्रवक्ते शॉन पार्नेल यांनी सुरक्षा कारणास्तव मंत्र्यांच्या हालचालींवर भाष्य करण्यास नकार दिला. जागतिक सुरक्षेचे धोके लक्षात घेता, अमेरिकेच्या जगभरातील राजनैतिक कार्यालयांना सावधगिरीचा इशारा देण्यात आला असून, काही देशांतर्गत लष्करी तळांवर टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे.