Supreme Court: फक्त ज्येष्ठ असल्याने न्यायाधीशपद मिळणार नाही! ; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली: उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’च्या कामकाजात न्यायालयीन हस्तक्षेप करून नवी गुंतागुंत (पँडोराज बॉक्स) निर्माण करायची नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदवले. हिमाचल प्रदेशातील एका न्यायिक अधिकाऱ्याने दाखल केलेली याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्तीसाठी स्वतःपेक्षा कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे शिफारस करण्यात आल्याचा दावा करत संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली..सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने स्पष्ट केले, की न्यायाधीशपदासाठी नावांची शिफारस करण्याचा अंतिम निर्णय हा संबंधित उच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’च्या व्यक्तिनिष्ठ समाधानावर आधारित असतो. न्यायालयीन अधिकारांचा वापर करून ‘कॉलेजियम’ला एखाद्या विशिष्ट नावाचा विचार करण्याचे किंवा विशिष्ट पद्धतीने निर्णय घेण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असेही खंडपीठाने नमूद केले. .“आम्हाला उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’च्या कामकाजाबाबत ‘पँडोराज बॉक्स’ उघडायचा नाही, ” असे स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने सांगितले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, त्यांचे अशील हे राज्यातील सर्वाधिक ज्येष्ठ न्यायिक अधिकारी असून त्यांची सेवा अजून सुमारे दहा वर्षे बाकी आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...त्यावर खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, केवळ ज्येष्ठता हा नियुक्तीसाठी पात्रतेचा एकमेव निकष असू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका ऐकून घेण्यास अनुत्सुकता दर्शवल्यानंतर याचिकाकर्त्याने ती मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या सक्षम प्राधिकरणाकडे प्रशासकीय किंवा न्यायालयीन पातळीवर उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर उपायांचा अवलंब करण्यासाठी मुभा देण्याची विनंती केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.